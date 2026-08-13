¿Cuándo inician las precampañas 2027 y por qué los “adelantados” de Morena ya violan la ley?

A la clase política de nuestro país poco le importa lo que señale la Constitución o el Instituto Nacional Electoral (INE). Mientras la ciudadanía intenta sobrevivir a las crisis cotidianas, diputados, senadores y hasta herederos del régimen ya se empujan en los pasillos de la impunidad para asegurarse un hueso en el proceso de 2027.

Bajo la complaciente mirada del árbitro electoral y disfrazados de "asambleas informativas", "informes legislativos" o "coordinaciones de la defensa", la contienda por las 17 gubernaturas y el Congreso federal ya arrancó mucho antes.

El club del descaro: Andy López Beltrán y Andrea Chávez desafían al INE con campañas adelantadas

¿Cuándo comienzan las precampañas rumbo a las elecciones 2027?

Si nos apegamos al marco estrictamente legal de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y el calendario oficial del INE, las fechas normativas para el Proceso Electoral Intermedio 2026–2027 son las siguientes:



Inicio formal del Proceso Electoral Federal (PEF): 10 de septiembre de 2026 . A partir de esta fecha se instalan formalmente los consejos locales y distritales del INE.

. A partir de esta fecha se instalan formalmente los consejos locales y distritales del INE. Inicio oficial de las precampañas: Primera semana de enero de 2027 . Únicamente dentro de este periodo de tiempo los partidos

. Únicamente dentro de este periodo de tiempo Inicio de campañas oficiales: Marzo a mayo de 2027 .

. Jornada Electoral: Domingo 6 de junio de 2027, día en que los mexicanos acudirán a las urnas

Los "adelantados" de Morena que violan la ley

A pesar de las prohibiciones del marco legal, el adelantamiento de los tiempos electorales se ha convertido en un manual para varios morenistas, quienes ya desfilan en las calles de sus respectivos estados para posicionar su imagen:



Andy López Beltrán: El hijo del expresidente López Obrador tiene en la mira una diputación de Tabasco y se encuentra caminando en las calles del estado. Publica videos en redes sociales sin mayor vergüenza de que se encuentra en plena campaña.

El hijo del expresidente tiene en la mira una diputación de Tabasco y se encuentra caminando en las calles del estado. Publica videos en redes sociales sin mayor vergüenza de que se encuentra en plena campaña. Andrea Chávez Treviño: En Chihuahua, la senadora mantiene un despliegue publicitario pagado en plataformas digitales y giras permanentes con la mirada puesta en la gubernatura de 2027. Cabe recordar que la senadora con licencia tiene más de un año posicionando su imagen desde la implementación de sus caravanas de salud

En Chihuahua, la senadora mantiene un despliegue publicitario pagado en plataformas digitales y giras permanentes con la mirada puesta en la Cabe recordar que la senadora con licencia tiene más de un año posicionando su imagen desde la implementación de sus Armando Ayala Robles: En Baja California, el senador del oficialismo desató indignación al promover rifas de teléfonos celulares

En Baja California, el senador del oficialismo desató indignación al promover César Ismael Guerrero Alarcón: En Sinaloa, el diputado local por Morena causó revuelo e indignación en redes sociales al publicar que regaló hule negro

Mientras el organismo electoral evita discutir los lineamientos para sancionar estas prácticas ilegales, la clase política mexicana ha demostrado que el reloj democrático de 2027 arrancó hace mucho tiempo, sin reglas, sin fiscalización real y por encima de la ley.