Rusia ataca de noche a Ucrania; va contra hospital, casas y autobuses
En los últimos días, Rusia atacó tres veces Ucrania con misiles y drones, dejando un elevado saldo de víctima mortales, heridos y edificios destruidos, entre ellos un hospital y autobuses de pasajeros.
Horas antes de una cumbre clave para su futuro, Ucrania fue golpeada de nueva cuenta; Rusia atacó de noche y esta vez apuntó a objetivos civiles, es decir contra autobuses de pasajeros, complejos residenciales, incluso un hospital.
La Fuerza Aérea Ucraniana reportó tres misiles guiados y 134 drones de larga distancia lanzados entre a tarde del domingo y la mañana del lunes