SEP presenta modelo de la Nueva Escuela ante embajadores; estas fueron sus contradicciones

La secretaria de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, presentó a embajadores de 12 países de América Latina y el Caribe la propuesta pedagógica de la Nueva Escuela Mexicana y la nueva familia de Libros de Texto Gratuitos (LTG).

Estas son las contradicciones de los Libros de Texto Gratuitos de la SEP

“Aparte de que sea obligatoria, laica y gratuita… La vemos como científica y humanista”, dijo Ramírez Amaya; sin embargo, lo que nos les dijo es que los libros con educación “científica y humanista” están plagados de errores.

“Nosotros estamos convencidos de que beneficiará la mayoría de los habitantes…", aunque tampoco les dijo que los libros se hicieron a escondidas, de esos habitantes que dicen beneficiar, pues se imprimieron seis meses antes de que fuera publicado en el nuevo plan de estudios.

“La importancia de que la educación sea una educación que sirva para la vida… Una educación que tenga que ver con la realidad”, pero mucho menos les explicó a qué realidad se refiere la SEP, si a la de un mundo que exige estudiantes de excelencia o a la de países que siguen soñando con un modelo que ya no existe.

¿Una educación con conocimiento? Así es el modelo de la Nueva Escuela

“Una educación donde no se fraccione el conocimiento”, añadió la secretaria de Educación Pública; no obstante, no explicó que ese conocimiento no está fraccionado, sino que casi ha desaparecido, en materias como las matemáticas.

Leticia Ramírez Amaya tampoco mencionó que entre sus filas, la SEP tiene a fanáticos declarados del comunismo, como:

Marx Arriaga

Sady Loaiza

Luciano Concheiro

¿Será porque entre los invitados había diplomáticos de Cuba, Venezuela y Nicaragua? Lo que sí hizo la titular de la secretaría encargada de la educación de los niños mexicanos, es repetir un error… “Con la presentación de libros de texto gratuito…" REPETIR libros de texto gratuito… libros de texto gratuito…"

Y es que en más de un año frente a la SEP, ni Marx, ni Loaiza, ni Concheiro… ni ninguno de sus colaboradores, la ha sacado de su error de concordancia… son libros de texto gratuitos, no libros de texto gratuito… porque lo gratuito no es el texto, sino los libros… Unos libros que como ella, están plagados de errores y falta de concordancia.