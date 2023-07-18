El río Yamuna de la India, que atraviesa el estado norteño de Uttar Pradesh, se elevó hasta las paredes del icónico Taj Mahal en la ciudad de Agra, después de que un período de fuertes lluvias hizo que se desbordara y provocara fuertes inundaciones.

Los lugareños dijeron que temían que el aumento del nivel del agua pudiera dañar sus casas y pertenencias.

El nivel del agua del río Yamuna ha aumentado en los últimos días después de lluvias inusualmente fuertes en el norte de India, incluido Uttar Pradesh, que ha recibido el 108% de su precipitación normal desde que comenzó la temporada de monzones de cuatro meses el 1 de junio.

Según la Comisión Central del Agua (CWC) de la India, la parte del río que fluye a lo largo del Taj Mahal aumentó a 152 metros (499 pies) el martes (17 de julio) por la noche, muy por encima del nivel de advertencia de 151,4 metros (496,7 pies) que significa peligro potencial. El nivel considerado peligroso es de 152,4 metros.

Mathew Creton / Turista:

“Normalmente hay un jardín pero no podemos verlo. Sí, es una locura ver subir tanto el agua. Y sí, pero ver el Taj Mahal fue hermoso”.

Los residentes aseguran que nunca en su vida habían visto tanta agua en las zonas cercanas al Taj Mahal: "Por primera vez estamos viendo tanta agua en Yamuna, nuestros hijos nunca habían visto tanta agua en el río. Lo están viendo ahora. Nos asusta la cantidad de agua que podría hacer que suba el nivel del agua durante la noche. Nuestros utensilios, casa y pertenencias pueden ser arrastrados. Por eso tenemos tanto miedo mientras dormimos".

El agua de las inundaciones alcanza los muros exteriores del Taj Mahal mientras continúan las lluvias constantes en la India:https://t.co/eDGM1icjhx…]3c-a570-cb1b50cea7b0 pic.twitter.com/ti0yUnYq6g — CNN en Español (@CNNEE) July 18, 2023

En la India inundaciones también afectan la capital, Nueva Delhi

Las personas en Nueva Delhi que perdieron sus hogares por las inundaciones vivían en campamentos improvisados al borde de la carretera con pocas comodidades.

El río Yamuna alcanzó su nivel más alto en 45 años la semana pasada luego de lluvias inusualmente fuertes en la ciudad, y la escorrentía de los estados montañosos del norte también provocó que sus aguas crecieran. Miles de personas fueron evacuadas a campamentos de socorro, dijo el gobierno de Nueva Delhi, para escapar de las inundaciones.

En el estado nororiental de Assam, el río Brahmaputra se desbordó después de fuertes lluvias e inundó franjas de tierras de cultivo y aldeas.