Latigazos y otros obstáculos de los derechos de las mujeres en Qatar

El caso de Paola Schietekat, una mexicana condenada a 100 latigazos por ser víctima de abuso físico en Qatar, llamó la atención sobre los derechos de las mujeres en ese estado soberano ubicado en la Península Arábiga.

Según las leyes de Qatar las penas que merecen castigos como la flagelación o latigazos son los del consumo de alcohol y las relaciones sexuales ilícitas.

El caso de la mexicana no fue el único, ya que en 2016, un tribunal de Qatar condenó a una mujer por adulterio a la deportación y una multa de aproximadamente 732 euros (3 mil riyales). Mientras que a su violador, un hombre de origen sirio, recibió 100 latigazos por adulterio y 40 más por consumir alcohol.

Amnistía Internacional expresó su preocupación por los latigazos o la flagelación como un castigo, ya que reportó que entre 2009 y 2011 se reportaron al menos 45 casos.

Una mujer holandesa detenida en Qatar tras denunciar una violación #FreeLaura https://t.co/IKy6ZX3HDR — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) June 13, 2016

Cómo son los derechos de las mujeres en Qatar

De acuerdo con organismos internacionales, los derechos de las mujeres en Qatar están sujetos a la llamada tutela masculina, generalmente por su esposo.

Es decir, la mayoría de las decisiones que las mujeres toman sobre sus vidas se basa a través del permiso que se les otorgue, aunque en Qatar se les permite votar y ser votadas.

Sin embargo, las mujeres no tienen derecho de ser las tutoras de sus propios hijos, ni tampoco pueden viajar sin la autorización, incluso en asistir a universidades mixtas.

Sexo extramarital y aborto, entre las conductas penadas en Qatar

Las mujeres y la comunidad LGBT tienen restringidos sus derechos sexuales en Qatar, ya que las relaciones sexuales fuera del matrimonio, incluso el aborto son penadas por las leyes de Qatar entre 7 y tres años, respectivamente, incluso el castigo puede llegar a la lapidación.

Las muestras de cariño en público son otras de las conductas que están prohibidas en las calles de Qatar.

