Laura Dogu, jefa diplomática de EU, llega a Venezuela para reactivar relación bilateral

La jefa diplomática de Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, llegó este viernes a Caracas para encabezar el restablecimiento de la misión diplomática, tras casi siete años sin presencia formal en el país sudamericano.

El arribo fue confirmado por la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, que difundió imágenes de Dogu descendiendo de un avión acompañada de su equipo, con el mensaje: “Mi equipo y yo estamos listos para trabajar”.

La llegada de Laura Dogu marca un giro significativo en la relación entre Washington y Caracas luego de que rompieran vínculos diplomáticos en 2019, en medio de una profunda crisis política y de reconocimiento internacional.

¿Quién es Laura Dogu?

Laura Farnsworth Dogu es una diplomática de carrera del Departamento de Estado de Estados Unidos con amplia trayectoria en América Latina. Antes de asumir este encargo, fue embajadora de Estados Unidos en Honduras y Nicaragua, además de ocupar diversos cargos en misiones diplomáticas de la región.

Su nombramiento como encargada de negocios implica que liderará la representación estadounidense en Venezuela sin rango de embajadora, una figura común cuando no existen relaciones diplomáticas plenas entre países.

Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar. – LFD pic.twitter.com/6N5df9Afd0 — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) January 31, 2026

Qué implica la reactivación de las relaciones diplomáticas

La embajada estadounidense en Venezuela permanecía cerrada desde 2019, cuando el régimen de Nicolás Maduro rompió relaciones con Washington tras el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino por parte de Estados Unidos.

De acuerdo con DW, el regreso de personal diplomático no significa una normalización total, pero sí un canal formal de comunicación directa entre ambos gobiernos, enfocado en temas consulares, humanitarios y de seguridad.

Secretario de Estado, Marco Rubio: A largo plazo la intención es que Venezuela tenga un gobierno democráticamente elegido. - 28 de enero, 2026 pic.twitter.com/1zZrsD2Bjp — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) January 30, 2026

Relación entre Estados Unidos y Venezuela

En los últimos meses, Estados Unidos y Venezuela han sostenido contactos diplomáticos limitados, en medio de negociaciones sobre sanciones, elecciones y liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en el país sudamericano.

La llegada de Laura Dogu ocurre medio de un acercamiento gradual, sin que Washington haya reconocido formalmente al régimen de Maduro, pero apostando por el diálogo diplomático como vía para gestionar la relación.

Esto es increíble. Delcy Rodriguez reunida en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe.



Por si todavía alguien tenia alguna duda de quien entregó a Maduro. pic.twitter.com/rYk0XVQ26H — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 16, 2026

Hoja de ruta tras la llegada de Laura Dogu

El canciller venezolano Yván Gil informó que la llegada de Laura Dogu a Caracas se inscribe en un proceso de trabajo entre el país sudamericano y Estados Unidos orientado a establecer líneas de coordinación en temas de interés común.

En un mensaje difundido en X, Gil indicó que el gobierno venezolano prevé canalizar las diferencias existentes mediante el diálogo diplomático, bajo principios de respeto mutuo y apego al derecho internacional, como parte del acercamiento entre ambos países.