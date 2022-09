Sentimientos encontrados en la Laver Cup; hoy se despide Federer

Hubo sentimientos encontrados para los fanáticos en Londres porque este viernes 23 de septiembre la leyenda del tenis Roger Federer juega su último partido profesional en dobles junto a Rafa Nadal en la Laver Cup.

El suizo de 41 años se retirará cuando se asocie con su gran rival Rafa Nadal en un encuentro de dobles contra Team World.

Federer, que posee 20 títulos de Grand Slam en individuales, incluido un récord de ocho en Wimbledon, anunció la semana pasada que terminaría su carrera debido a una persistente lesión en la rodilla.

Sonya Cerballaris / Gerente de RH:

Lo vimos venir bien, quiero decir que no es eterno en cierto modo”.

“Pienso en lo identificable que es y en lo mucho que es un modelo a seguir desde una edad muy temprana y cómo hace sentir a un fanático cuando juega. Creo que ya sean los puntos de quiebre o recorrer la distancia en cinco sets, o regresar de dos sets a cero, creo que esos son los sentimientos que son insustituibles, y creo que su conexión con los fanáticos, realmente no creo que ningún otro jugador tenga eso por un tiempo”, dijo Miraij Al-Haquai de Bangladesh.



Sadra Mahoov, una turista iraní, aseguró que la caballerosidad y la manera de jugar del suizo Roger Federer, lo hacía uno de los favoritos entre el público femenino:

“Es el carácter, el carácter personal y el comportamiento que es muy caballeroso, y a las chicas les gusta mucho más, ya sabes, eso es todo. El estilo y la forma de jugar, siempre arriba, siempre ganador, es por eso que lo sabes”.

“Creo que ves aparecer a personajes como Carlos Alcaraz, y otras estrellas jóvenes, y creo que mucha gente me pregunta, '¿crees que alguien puede reemplazar a Federer?’. No creo que nadie lo reemplace”. , y creo que su legado a través de Laver Cup, a través de otras fundaciones suyas, creo que su legado sigue vivo. Entonces, aunque no está jugando de manera competitiva, creo que seguirá siendo una parte importante de la comunidad del tenis, entonces, realmente no tenemos que sentirnos tan mal por eso”, finalizó Al-Haquai, otro de los fanáticos que Federer cosechó en el mundo.