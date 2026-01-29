¿Conocías la LEGO - terapia? Te decimos el poder de los bloques de construcción en su Día Mundial

Lo que hoy conocemos como LEGO nació en 1932 en el pequeño taller de un carpintero danés que hacía juguetes de madera. Su nombre viene de la frase Leg Godt, que significa "juega bien".

Casi un siglo después, el gigante de plástico no solo es la juguetera más grande del mundo, sino un ícono que ha unido a generaciones bajo una sola regla: si puedes imaginarlo, puedes construirlo.

Did you know it's International LEGO® day? We did because we're their biggest fans!! pic.twitter.com/xXvnt8Xufr — TT Games (@TTGames) January 28, 2026

Curiosidades de LEGO

¿Sabías que LEGO es técnicamente el mayor fabricante de neumáticos del mundo? Produce más de 300 millones de mini llantas al año, superando a marcas gigantes. Además, la precisión de sus bloques es asombrosa: los moldes actuales son tan exactos que una pieza de 1958 encaja perfectamente con una fabricada hoy.

El sistema es tan vasto que con solo seis ladrillos de 2x4 se pueden lograr más de 915 millones de combinaciones distintas.

¿Cómo se utiliza LEGO para educar?

LEGO no es solo diversión; es "educación encubierta". Al jugar, los niños desarrollan el pensamiento espacial (capacidad de visualizar objetos mentalmente) y la resolución de problemas. En las escuelas, se utiliza para enseñar desde matemáticas básicas hasta robótica avanzada con su línea Mindstorms.

Fomenta la persistencia: si una torre se cae, el niño no se rinde, sino que analiza por qué falló la estructura y la reconstruye, fortaleciendo su tolerancia a la frustración.

It’s International LEGO Day, show us the coolest set you've seen pic.twitter.com/E9xv4X7Zcv — Dotcom📟🌐 (@Y2K_DOTCOM) January 28, 2026

LEGO terapia: Construyendo puentes hacia la comunicación

Uno de los usos más nobles de estas piezas es la LEGO Terapia. Este método se utiliza principalmente con niños dentro del espectro autista o con dificultades sociales.

En lugar de jugar solos, los niños trabajan en equipos de tres: uno es el "proveedor" (busca las piezas), otro el "constructor" (las une) y el tercero el "arquitecto" (da las instrucciones). Esta dinámica los obliga a comunicarse, seguir reglas y colaborar para alcanzar una meta común.

¿Por qué LEGO tiene tanto éxito?

¿Cómo logró un bloque de plástico conquistar el mundo? La clave fue el "Sistema de Juego". LEGO adaptó sus productos a la moda actual.

Hoy, los bloques se ha expandido a películas, videojuegos y parques temáticos, demostrando que su diseño es atemporal.