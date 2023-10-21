Captan a león que salió a “pasear” junto a dos niños en Palenque, Chiapas

En Palenque, Chiapas, un león fue captado "paseando" junto a unos niños en una camioneta que circulaba por las calles del municipio; el 'cachorro' fue objeto de miradas de todos los habitantes que se acercaron en busca de una foto.

En redes sociales se difundieron videos en los que se aprecia al animal en la parte trasera de una camioneta roja que pasaba frente al mercado municipal. A pesar del asedio, el animal actúa como si estuviera en su hábitat mientras los menores de edad acarician al ejemplar y se limitan a observar a los curiosos.

Las imágenes fueron grabadas por un taxista que tampoco pudo contener el asombro por observar a un león en la ciudad y se dirigió hasta la unidad.

Alertan por riesgo de león en la ciudad

El recorrido de un león, a bordo de una camioneta que circulaba por las calles de Palenque, no fue bien visto por todos, en especial por activistas que alertaron sobre los riesgos de tener mascotas exóticas y sacar de su hábitat a los ejemplares.

LLEVABAN UN LINDO GATITO🦁🚨⚠



🟡En #Palenque, #Chiapas, fue captado un cachorro de #león que viajaba junto a dos niños en la batea de una camioneta. pic.twitter.com/70d1jT7q0t — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) October 19, 2023

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre la presencia del león que iba acompañado de dos menores de edad. Inclusive, se desconoce si portaban autorización para tener a un cachorro de esta especie como si se tratara de un gato o un perro.

¿Es legal tener animales exóticos en México?

En México es legal tener animales exóticos como mascotas, pero esto siempre que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) lo autorice y se ajusten a la definición de animal de compañía.

La autorización sólo aplica, según la dependencia, cuando se "posean ejemplares de especies de fauna silvestre exótica que por su comportamiento o conducta natural, derivados o población microbiológica natural pueden convivir con el hombre en un ambiente doméstico bajo manejo y no representen riesgos físicos, sanitarios ni de seguridad para sus propietarios".

El trámite es completamente gratuito, pero se deben cumplir con una serie de requisitos que se encuentran publicados en las oficinas de la Semarnat.