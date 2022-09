Miembros de Lev Tahor arrestados en Chiapas por trata de personas

25 personas de la comunidad judía ortodoxa Lev Tahor fueron arrestados en Chiapas por elementos federales acompañados de Migración y de la Guardia Nacional.

La vestimenta de estas personas llamó la atención de muchos en el municipio de Huixtla; estaban ahí, afuera del Centro de Atención Integral para el Tránsito Fronterizo “la aduana de Cerro Gordo” para pedir sus amigos y familiares sean liberados.

“Levantamos, todos estaban durmiendo en la casa, entraron armados de la policía, de varias autoridades, no recuerdo los nombres, llegaron así con las pistolas a la cama, levante, levante, levántate, levántate. Ok, nosotros estábamos en shock, ok levantamos, los policías agarraron cada uno y lo metemos en el pared y nos dijeron queda así con la, nosotros pensamos, no sé qué paso, mafia o no sé qué", explicó Moshe Arter, miembro de comunidad Lev Tahor.

¿Por qué están arrestados miembros de Lev Tahor en Chiapas?

El allanamiento obedecíó a la orden de un juez para localizar a 4 personas acusadas de delitos de delincuencia organizada con fines de trata de personas.

Acusación presentada por un exmiembro en disputa con su expareja por la custodia de un bebé de 3 años.

"Él tenía un hijo ahí, dejó su esposa y su hijo en la comunidad, desde que él salió trato de todas maneras de sacar su hijo, primero se fue a Israel y regreso con su tía de Israel”, aclaró Moshe Arter, miembro de comunidad Lev Tahor.

De los 25 detenidos, 2 están en el penal de Tapachula; 4 más en las instalaciones migratorias también en el municipio fronterizo y el resto en Huixtla.

Afirman que hay menores en este último grupo y que su permanencia en México es legal. En tanto, las autoridades no han dado detalles del caso.