Ley Therian: Iniciativa fue presentada en el Congreso de Nuevo León entre polémica y casos de rechazo

Este jueves 19 de febrero, la Ley Therian fue presentada en el Congreso de Nuevo León como una iniciativa ciudadana que busca obligar a las escuelas a establecer protocolos contra el bullying hacia jóvenes que se identifican con esta tendencia.

La Ley Therian, promovida por el abogado Mauricio Castillo Flores, plantea lineamientos de convivencia en planteles públicos y privados de Nuevo León, desde educación básica hasta universidades, además de posibles sanciones a directivos que permitan actos de acoso.

¿Qué plantea la Ley Therian en Nuevo León?

La Ley Therian propone que todas las escuelas públicas y privadas de Nuevo León implementen protocolos claros de convivencia cuando existan manifestaciones vinculadas a esta tendencia.

Según lo expuesto en el Congreso, la iniciativa busca prevenir actos de acoso, hostigamiento o discriminación hacia estudiantes que adopten este tipo de expresión personal dentro de los planteles.

El promovente explicó que la ley también contempla establecer lineamientos para docentes y directivos sobre cómo actuar ante posibles conflictos, así como sanciones administrativas cuando no se garantice un entorno seguro.

Además, la propuesta incluye la creación de un observatorio juvenil enfocado en culturas digitales y nuevas tendencias, con el objetivo de monitorear fenómenos sociales que impacten la convivencia escolar en Nuevo León.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: “QUIERO DEJAR MI BASTÓN": HOMBRE CON DISCAPACIDAD VISUAL BUSCA ‘THERIAN’ COMO PERRO GUÍA EN CHILE (VIDEO)

Un incidente en transporte reaviva la discusión sobre la identidad Therian

La discusión sobre la Ley Therian toma fuerza después de que en horas recientes se difundiera en redes sociales un video grabado en Nuevo León, donde un conductor de transporte urbano impidió el abordaje a un joven que se identificaba con esta tendencia.

El hecho generó debate público sobre discriminación y libertad de expresión, aunque la iniciativa presentada en el Congreso de Nuevo León no surge formalmente de ese caso específico.

🇲🇽 | Un chofer de transporte público en México les impidió que suban a unos Therians:



"Después los atropellan si hacen esas mamadas".

pic.twitter.com/9MzQr6fwoN — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 19, 2026

¿Qué sigue en el Congreso de Nuevo León?

Tras su presentación, la Ley Therian deberá ser turnada a comisiones para su análisis técnico y jurídico. Posteriormente, los diputados del Congreso de Nuevo León determinarán si el proyecto avanza a discusión en el pleno.

Al tratarse de una iniciativa ciudadana, la ley requerirá revisión legislativa antes de una posible votación.

Por ahora, la Ley Therian inicia su proceso formal en el Congreso de Nuevo León y será el Poder Legislativo quien defina si se convierte en marco normativo estatal.