Queda libre “El Rey de la piedra”; FGJCDMX no presentó pruebas

Ante falta de pruebas Roberto “N”, conocido como “El Rey de la piedra”, quedó libre este martes. También quedaron en libertad sus presuntos cómplices Sara y José, acusados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) de pertenecer a una célula de la organización criminal “Los Macario” o “Los Lecumberri”.

Durante la continuación de la audiencia, el juez de control decidió no vincularlos a proceso porque el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes que pudieran precisar dónde fueron localizadas las evidenciasde los delitos que se les atribuyen, lo que derivó en que quedara libre Roberto “N”, ex agente de Policía Judicial identificado como “Beto”, “Batle”, “Batlia” o “El Chacal”.

“El Rey de la piedra” fue detenido el 31 de agosto, ahora está libre

El 31 de agosto pasado la Fiscalía General de Justicia capitalina dio a conocer la detención de Roberto, José y Sara, supuestos integrantes de una célula de “Los Macario”, durante el cumplimiento a tres órdenes de cateo, con apoyo de personal del Ejército y la Guardia Nacional en las alcaldías Iztapalapa y Venustiano Carranza.

En el inmueble de la alcaldía Venustiano Carranza aseguraron 60 dosis de marihuana, en los otros dos supuestamente localizaron 100 bolsas de la misma hierba, una bolsa con cocaína, un arma de fuego larga, un cargador con cuatro cartuchos útiles, tres camionetas, un mono cara blanca y un perro Bulldog.

Durante audiencia FGJCDMX ni acreditó acusación

Según el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Estratégica Central fue en este sitio donde detuvieron a los tres sospechosos, entre ellos el llamado “Rey de la piedra”, quienes fueron llevados ante el juez de control acusados de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión de arma de fuego y cohecho.

El domingo 4 de septiembre se llevó a cabo la audiencia donde el juez de control ordenó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para los tres acusados por narcomenudeo y cohecho, mientras que por posesión de arma de fuego recibieron prisión preventiva oficiosa, informó la FGJCDMX.

En esa audiencia la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional para que se definiera su situación jurídica que fue resuelta este día, donde el llamado “Rey de la piedra” quedó libre.

Roberto, alias “Beto”, “Batle”, “Batlia” o “El Chacal”, fue elemento de la extinta Policía Judicial entre los años 1995 y 2000, cuando fue destituido.