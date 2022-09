Tribunal revisará amparo de Karime Macías contra orden de aprehensión

Un tribunal federal aceptó analizar la impugnación de Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, con la que busca revertir la decisión de un juez de no ampararla contra la orden de aprehensión girada en su contra, por el delito de fraude.

Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Veracruz admitieron a trámite el recurso de revisión de Karime Macías Tubilla, con el que también busca librar el mandato de extradición que pesa en su contra.

En julio pasado un juez federal negó un amparo a Karime Macías

Fue en julio cuando el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Veracruz, rechazó conceder un amparo a Karime Macías, quien se encuentra en Londres, Inglaterra, contra la prescripción y la extinción de la orden de captura girada en 2018 por el presunto desvío de 112 millones de pesos del DIF a través de empresas “fantasma”.

La exesposa de Javier Duarte alegó que el delito que se le imputa y por el cual se le pretende traer a México ya prescribió, por lo que el juez no debió emitir la orden de aprehensión en su contra.

Delito de fraude aún no prescribe, señaló juez en caso Karime Macías

Pero el juzgador señaló que para cuando la Fiscalía veracruzana solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que por su conducto solicitara la orden de aprehensión con fines de extradición contra la ex primera dama, apenas habían transcurrido un año 6 meses desde la fecha de la consumación del delito, es decir, que no había transcurrido la tercera parte (2 años 10 meses) del término para la prescripción, que es de 8 años y 6 meses.

“Resulta intrascendente lo señalado por la quejosa en el sentido de que la autoridad responsable debió realizar un análisis de oficio de la figura de la prescripción, pues de conformidad con lo expuesto, aún no había operado dicha figura”. Asimismo, no se advierte alguna situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género que perjudique a la quejosa, por lo que no se considera necesario emitir mayor pronunciamiento en ese aspecto”, concluyó el impartidor de justicia.

En suspenso extradición del Reino Unido a México

Fue en febrero pasado cuando el gobierno del Reino Unido autorizó la extradición de Karime Macías a México; sin embargo, debido a que su defensa presentó una solicitud de asilo político que aún no ha sido resuelta, su entrega permanece en suspenso.