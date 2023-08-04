¿Cuándo nació realmente Benito Juárez, el 18 o 21 de marzo?

En medio de la polémica de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), siguen apareciendo más errores. Esta vez, en el libro "Nuestros Saberes" para alumnos de tercer grado, pues cambió la fecha de nacimiento de Benito Juárez, uno de los políticos más importantes de la historia del país.

La confusión surge en la página 18, cuando se toca el tema de "Textos en orden cronológico", donde para ejemplificar, se muestra una línea de tiempo sobre Benito Juárez en la que se indica su fecha de nacimiento es el 18 de marzo de 1806.

¿Cuándo nació y murió Benito Juárez?

Benito Juárez fue un político mexicano indígena, abogado que después de ocupar el cargo de gobernador de Oaxaca, de donde era originario y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ocupó la presidencia de México de 1858 a 1872.

¡Más errores en los nuevos Libros de Texto Gratuitos de la @SEP_mx!🤦‍♂️



Esta vez, en el libro "Nuestros Saberes" para Tercer Grado: al ejemplificar cómo se hacen los textos en orden cronológico, ponen una línea de tiempo sobre Benito Juárez, en la que se indica que su fecha de… pic.twitter.com/Agk4Vrb8D6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 4, 2023

A pesar de que el libro de texto de la SEP menciona que la fecha de nacimiento del "Benemérito de las Américas" es el 18 de marzo, en realidad es tres días después, es decir, el 21 de marzo.

El presidente Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca. Posteriormente, se menciona que en 1831 termina sus estudios en Leyes, además de que ese año es electo regidor del Ayuntamiento del estado.

¿Qué se celebra el 21 de marzo?

El 21 de marzo se conmemora como el natalicio del Benemérito de las Américas, también coincide con el inicio de la primavera. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha señalado que Benito Juárez es su mayor referente político, por lo que durante su sexenio realizó eventos para celebrarlo.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Benito Juárez?

El expresidente murió un 18 de julio, a la edad de 66 años, en el Palacio Nacional a causa de una angina de pecho; en el acta de defunción se escribió que el motivo fue "neurosis del gran simpático". El cuerpo del político fue velado en el Salón de Embajadores del recinto e inhumado el 23 de julio de 1872.