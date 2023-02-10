5 libros de Mario Vargas Llosa, nuevo integrante la Academia Francesa

El escritor peruano Mario Vargas Llosa fue elegido para formar parte de la Academia Francesa, el organismo de control lingüístico nacional del país europeo, aunque nunca ha escrito un libro en francés. Te dejamos cinco libros del notable escritor.

Mario Vargas Llosa se convirtió en el primer autor hispanohablante en formar parte de la institución de élite francesa.

El novelista de 86 años de edad, que también tiene nacionalidad española, ganó el Premio Nobel de Literatura en 2010, y es el primer titular del galardón en la Academia Francesa desde Francois Mauriac, que obtuvo el Nobel en 1952.

Vargas Llosa ocupará el sillón número 18, anteriormente ocupado por Michel Serres. El escritor peruano, que escribe exclusivamente en español, expresó a sus colegas y a los invitados su profunda admiración por Francia, especialmente por los escritos de Gustave Flaubert.

|Reuters

5 libros de Mario Vargas Llosa

El pez en el agua

Esta obra de Mario Vargas Llosa, nuevo integrante de la Academia Francesa, está basada en hechos reales que le acontecieron durante la adolescencia, como la difícil relación con su padre, quien fue un hombre duro y violento.

También escribe sobre los años en el colegio militar y el nacimiento de su vocación como escritor, entre otros detalles sobre su vida.

La verdad de las mentiras

En este libro, Mario Vargas Llosa reúne ensayos sobre 25 de las obras más destacadas del siglo, donde habla de las “mentiras” de la literatura.

La ciudad y los perros

Se centra en la crueldad ejercida a un grupo de jóvenes alumnos del Colegio Militar Leoncio Prado, de ahí parte para hacer una crítica sobre el concepto erróneo de lo que es la virilidad. Considerado el libro más violento de Mario Vargas Llosa, actual integrante de la Academia Francesa.

Conversación en la Catedral

Una ficción en la que los personajes Zavalita y el zambo Ambrosio conversan en la Catedra, sobre en qué momento se jodió Perú durante los ochenta, bajo el dominio del dictador Manuel A. Odría.

Pantaleón y las visitadoras

Pantaleón Pantoja, un capitán del Ejército recientemente ascendido, recibe la misión de establecer un servicio de prostitución para las Fuerzas Armadas del Perú en el más absoluto secreto militar, hasta que pone en riesgo su misión.

