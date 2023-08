Madres y padres de familia regresan los libros de texto gratuito en Zacatecas

Un grupo de madres y padres de familia acudieron este lunes 7 de agosto de 2023, a la primaria Mariano Matamoros en el municipio de Trinidad García de la Cadena, a unos 250 kilómetros de la capital de Zacatecas, para devolver los libros de texto gratuitos que les entregaron antes de concluir el ciclo escolar pasado.

María de Jesús Guzmán, una de las madres de familia que regresó los libros de texto señaló que: “Solo se entregaron hasta cuarto pero la verdad no sé, ya los tenemos y no los queremos, no queremos trabajar con ellos no nos interesa una educación que no es basada en la ciencia sino en la ideología y la hipersexualidad, datos erróneos y nosotros queremos una educación científica y de calidad para nuestros hijos”.

Matías, es un menor de edad que recién pasó a segundo grado de la educación primaria que justo antes de salir de vacaciones ya tenía sus cuatro libros en las manos que con extrañeza hojea. Orocía, su madre, asegura que el nivel de aprendizajes no es el mismo de un año a otro con los nuevos materiales. Orocía Dolores Guzmán, una madre de familia de Zacatecas, señala que: “No viene ciencia, no viene ninguna materia de las básicas que se nos han enseñado y que nos preparan para un mundo mejor... Si no nos escuchan yo no voy a traer a mi hijo a que le enseñen esto, yo quiero que lo preparen para su futuro, que le enseñen esto, que le den herramientas para superarse no ideologías”.

Cabe señalar que en el libro titulado “Múltiples lenguajes” que se entregó a los estudiantes de cuarto grado de primaria en las escuelas estatales de Zacatecas, los madres y padres de familia han advertido acerca de que presentan hasta un 80 por ciento en la reducción del conocimiento científico, además de que se percataron acerca de una carencia de orden y metodología.

Para muestra un ejemplo: En el libro se puede pasar de analizar las propiedades del chocolate a hablar de prismas o figuras geométricas, con el solo pasar la página. Otra de las carencias que los padres de familia notaron en los libros de texto es la falta de matemáticas además de que en los cuatro campos formativos de cada libro, el contenido de las ciencias exactas es prácticamente nulo.

Marisela López, otra madre de familia de Zacatecas señala que: “Se han reducido las matemáticas significativamente, y eso es de preocuparse porque tú sabes que las matemáticas no solo te ayudan a hacer cuentas o sumar o restar, te ayudan a desarrollar el pensamiento lógico, razonamiento, crítico. La sociedad matemática mexicana ya dio su opinión y que una comunidad científica nos diga que debemos estar alertas, eso dice mucho para nosotros”.

Como en este caso las autoridades correspondientes no recibieron los libros, los mismos padres de familia los resguardaron. De manera paralela, los madres y padres de familia ya juntaron cientos de firmas para solicitar que se frene el uso de los nuevos libros de texto gratuitos.