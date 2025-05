Del desinterés a la desconfianza: Lo que se avecina para la Elección Judicial 2025

Este domingo 1 de junio se celebrará en México la primera Elección Judicial de la historia. Se trata de un proceso inédito donde la ciudadanía podrá elegir directamente a miles de jueces, magistrados y ministros, tanto a nivel federal como local.

Aunque en el papel suena como un paso hacia la “democratización” del poder judicial, en la práctica el panorama es muy distinto: desinformación, desconfianza y desconexión con el pueblo sabio.

¿Se conocen a todos los candidatos del Poder Judicial?

En un recorrido por un mercado en la Ciudad de México (CDMX), la falta de entusiasmo es notoria. Donde antes se gritaban consignas por cualquier voto, hoy se resume a que los habitantes no conocen ni de cerca a los aspirantes.

“Al pueblo no nos pidieron opinión. Hacen lo que quieren en el gobierno”, narra una de las locatarias para Fuerza Informativa Azteca (FIA).

En total, más de 7 mil candidaturas están en juego para ocupar casi 3 mil cargos en todo el país, incluyendo 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Así como integrantes del Tribunal Electoral y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, jueces de distrito y magistrados locales.

Elección judicial 2025: ¿Democracia o simulación?

Pese a la magnitud del proceso, el ciudadano promedio no conoce a quienes aspiran a los cargos judiciales, pero no se trata solo de falta de acceso a la información, sino de un desinterés generalizado frente a unos comicios que se sienten lejanos y poco comprensibles.

Especialistas han advertido que estas elecciones podrían provocar un colapso en la legitimidad del Poder Judicial, especialmente si los electores no tienen claridad de lo que está en juego.

En redes sociales circulan ya los llamados “acordeones” para votar, una muestra más de que el voto podría ser influenciado por aquellos que tienen el poder absoluto.

Este domingo, millones acudirán a las urnas sin conocer las boletas ni a las personas que están por decidir el rumbo de la justicia en México. En lugar de fortalecer la democracia, el proceso podría terminar debilitando aún más al Poder Judicial.