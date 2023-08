Pedagogía en los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP es arcaica y divide

“Pedagogía del oprimido”, del brasileño Paulo Freire, es un libro al que se hace constante referencia en las guías para los maestros para el próximo ciclo escolar 2023-2024 y ahí está la base ideológica de los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El día de ayer se presentó un nuevo revés a los argumentos de la SEP sobre los Libros de Texto Gratuitos. Una jueza federal señaló que las autoridades educativas no comprobaron la publicación de los planes de estudio para educación Primaria en el Diario Oficial de la Federación.

¡La acometida comunista para apoderarse de la #educación en México es ilegal! Desde el Poder Judicial se confirmó que la @SEP_mx viene actuando con opacidad.



La jueza federal, Yadira Medina, le habría dado un ultimátum de 24 horas a la Secretaría para que demostrara que cumplió

En el apartado “unir para la liberación” se puede leer “si la teoría de la acción antidialógica se impone, necesariamente, el que los dominadores provoquen la división de los oprimidos con el fin de mantener más fácilmente la opresión”, y es donde resaltan términos como: dominadores y oprimidos, ambos conceptos incluidos en la guía para los maestros fase tres.

En otro espacio se puede leer: “para la élite dominadora su unidad interna implica la división de las masas populares”, y es en estos mensajes que se aprecia la ideología e incluso que se fomenta el renco y la división, todo esto en lo que se pretende que lean y tomen en cuenta los maestros antes de ir a dar clases a los niños mexicanos.

Ya se había mencionado también sobre el racismo en libros de texto, principalmente en el ejemplar llamado “Múltiples Lenguajes Primer Grado”, donde Ana Laura Gallardo, una experta del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, aseguró que con este texto lo que se busca es evidenciar una experiencia de racismo para posteriormente trabajar sobre esa vivencia.

Los maestros no han podido ver los nuevos libros de texto con los que se pretende que trabajen a partir del ciclo escolar y esto genera incertidumbre y descontento. “A mí me hubiera encantado que hubiera una demostración del libro de texto por parte de las fuentes oficiales y no que llegara y nada más lo conociéramos sin una explicación”, dice para Fuerza Informativa Azteca (FIA), Sergio Andrés Rubalcaba Orozco, maestro de educación básica.