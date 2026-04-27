Colapsa túnel ligado al robo de combustible en Acolman, Edomex; varias personas quedaron sepultadas

Servicios de emergencia se trasladaron a Acolman, luego de que al menos tres personas quedaran sepultadas tras el colapso de un túnel que excavaban para el robo de combustible en la comunidad de Ejidos de Santa Catarina, Estado de México.

Reportes preliminares indican que, mediante una llamada anónima, se alertó a las autoridades de que varios trabajadores habían quedado bajo tierra. Una vez en el sitio, se localizó un túnel de más de 90 metros de profundidad, el cual conectaba hasta un ducto de Pemex.

¿Qué pasó hoy en Acolman, Edomex?

Durante la madrugada de este lunes 27 de abril, se registró el derrumbe de un pasadizo ubicado al interior de un domicilio en los Ejidos de Santa Catarina, donde presuntos huachicoleros habrían quedado atrapados.

De acuerdo con lo señalado, las personas se encontraban trabajando para conectar un poliducto y extraer hidrocarburos de manera ilegal. Fue en ese momento que la tierra se les vino abajo, lo que hizo que ya no pudieran salir por cuenta propia.

Desde las primeras horas en que se recibió el reporte, autoridades y elementos de la Guardia Nacional continúan realizando labores de rescate; sin embargo, debido a la complejidad del túnel los trabajos se han complicado.