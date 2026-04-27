Hombre destruye fuente en Presidencia de Celaya; dice que Dios lo envió para acabar con la corrupción

Un hombre ingresó a la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato y destruyó parte de la fuente central sin que nadie lo detuviera a tiempo.

El sujeto logró entrar al inmueble y comenzó a moverse con total libertad. Durante varios minutos realizó acciones que no levantaron sospechas, movió macetas, cambió objetos de lugar y hasta colocó cordones delimitantes, como si fuera parte del personal.

Todo esto ocurrió frente a trabajadores y elementos de seguridad, incluyendo presencia de policías municipales, estatales e incluso efectivos de la Guardia Nacional.

¿Cómo destruyó la fuente en la Presidencia Municipal de Celaya?

El hombre estuvo alrededor de 9 minutos moviendo cosas y colocando las bandas delimitantes, después de eso comenzó a golpear la base de la fuente con objetos improvisados, simulando un mazo. Durante varios minutos dañó la estructura sin que nadie interviniera.

Un hombre destruye una fuente en la presidencia de Celaya



Asegura que “Dios lo envió” para acabar con la corrupción



Golpeó la estructura por varios minutos ante policías y funcionarios



Fue detenido; investigan su estado mental y fallas de seguridad pic.twitter.com/RPDSes0Vxd — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 27, 2026

Fue hasta que una persona notó lo que ocurría que se dio aviso a las autoridades. Finalmente, el sujeto fue detenido en el lugar. Testigos señalaron que, al ser cuestionado, el hombre aseguró que “Dios lo envió” para acabar con la corrupción.

¿Qué dijo el alcalde de Celaya sobre el ataque?

El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, no tardó en pronunciarse y ofreció una versión que generó polémica. Rechazó que se tratara de una persona con problemas mentales y aseguró que el acto podría estar relacionado con intereses políticos. Incluso afirmó que el propio detenido habría mencionado vínculos con partidos de oposición.

Ramírez Sánchez responsabilizó directamente a fuerzas como el PRI y el PAN, al señalar que existe un ambiente de confrontación contra su administración.

“Esto va a ser muy común”, advirtió el alcalde, quien también dijo que su gobierno está preparado para más ataques, tanto mediáticos como actos vandálicos.

El incidente dejó al descubierto posibles fallas en los protocolos de vigilancia dentro de uno de los edificios más importantes del municipio. Donde el sujeto pudiera actuar durante varios minutos sin ser detectado generó cuestionamientos sobre la eficacia de los filtros de seguridad y la coordinación entre las corporaciones presentes.

Las autoridades ya investigan tanto el estado mental del detenido como las omisiones en la seguridad que permitieron el daño a la fuente.