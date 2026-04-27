Fiesta de XV años termina con más de 20 detenidos en Kanasín, Yucatán

Una fiesta de XV años realizada en una quinta de la colonia Melchor Ocampo, en Kanasín, Yucatán se salió de control durante la madrugada del 26 de abril y terminó con 22 personas detenidas.

De acuerdo con los primeros reportes, el evento privado superó el número de invitados permitidos, convirtiéndose en una reunión masiva. La situación encendió las alertas de las autoridades luego de que se detectaran irregularidades tanto en el aforo como en el comportamiento de algunos invitados.

¿Por qué intervinieron las autoridades en la fiesta de XV años en Yucatán?

El operativo se activó tras localizar a una adolescente de 17 años en la vía pública, aparentemente en estado inconveniente. La menor fue atendida y trasladada para valoración médica, lo que llevó a las autoridades a investigar de dónde provenía.

Fue así como llegaron al inmueble donde se realizaba la fiesta. Al ingresar, confirmaron que el evento había rebasado por mucho lo permitido, lo que representaba un riesgo para los asistentes, especialmente por la presencia de menores de edad.

Durante la intervención, varias personas optaron por retirarse por su cuenta al notar la presencia policial. Sin embargo, otras fueron detenidas por disturbios y faltas administrativas, en total fueron 22 arrestos.

También se aseguraron bebidas alcohólicas y otros indicios que quedaron bajo resguardo de las autoridades para integrar el procedimiento correspondiente.

La propietaria del lugar explicó que únicamente rentó la quinta para una fiesta de XV años y que no tuvo participación en la organización del evento ni en el control de acceso de los invitados, deslindándose de lo ocurrido.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades. Entre los puntos que se analizan están el incumplimiento del aforo, la posible venta o distribución de alcohol a menores y las faltas administrativas registradas durante el operativo.