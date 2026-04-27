Niña convulsionaba en el Centro de Monterrey y oficiales de tránsito convierten patrulla en ambulancia y la salvan

Una niña de dos años que presentaba convulsiones fue trasladada de urgencia por oficiales de tránsito en el Centro de Monterrey, Nuevo León; la menor fue llevada en una patrulla hasta el Hospital de Zona 21 del IMSS, donde recibió atención médica inmediata.

El hecho ocurrió cuando la madre, al notar la crisis, pidió ayuda a elementos de vialidad en la zona; ante la emergencia, los oficiales activaron la unidad, encendieron torreta y sirena y comenzaron el traslado sin esperar la llegada de una ambulancia.

¿Cómo ocurrió la emergencia en Monterrey?

De acuerdo con lo observado en video, la madre se acercó a los oficiales con la menor en brazos en el cruce de Benito Juárez y Juan Ignacio Ramón; la niña presentaba convulsiones, lo que obligó a una reacción inmediata.

Los oficiales Martín Alejandro de León y Joana Paola García coordinaron el traslado tras dar aviso al C-4 municipal; la unidad avanzó por Juan Ignacio Ramón y continuó hacia la avenida Cuauhtémoc.

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¡Héroes en Monterrey!



Dos oficiales de tránsito convirtieron su patrulla en ambulancia para auxiliar a una niña de 2 años que convulsionaba.



La trasladaron de emergencia al hospital y uno de ellos la cargó hasta urgencias para que recibiera atención inmediata.



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Traslado de la menor directo a urgencias

Durante el recorrido, los oficiales utilizaron la patrulla para abrir paso en el tránsito; la prioridad fue reducir el tiempo de llegada al hospital ante la condición de la menor.

Al arribar al Hospital de Zona 21 del IMSS, uno de los elementos descendió con la niña en brazos y la ingresó directamente al área de urgencias; personal médico ya se encontraba listo para recibirla.

Atención médica inmediata

En el hospital, la menor fue canalizada a una sala para su valoración; el ingreso rápido permitió activar la atención médica sin retrasos.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial el estado de salud de la niña; sin embargo, el traslado inmediato permitió que recibiera atención especializada en minutos.

El momento quedó registrado en cámaras, donde se observa la llegada de la patrulla y el ingreso de la menor al área médica; las imágenes muestran la intervención directa de los oficiales durante la emergencia.