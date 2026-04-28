Violencia estalla en Nayarit tras captura de “El Jardinero”: queman negocios en Tecuala y Ahuacatlán

La detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, presunto líder de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocó una ola de violencia en el estado de Nayarit, donde se reportó la quema de negocios en los municipios de Tecuala y Ahuacatlán, de acuerdo con reportes locales.

El operativo fue encabezado por fuerzas especiales de la Secretaría de Marina (Semar), que lograron la captura de este objetivo prioritario en una acción previamente planeada. La detención fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de redes sociales.

VIDEO: Violencia en Nayarit tras captura de "El jardinero"

Tras el arresto, habitantes y medios de la región alertaron sobre actos violentos, incluidos incendios a establecimientos, lo que generó temor entre la población y una fuerte movilización de fuerzas federales en la zona para contener la situación.

#Alerta 🚨 Tras la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, se reporta quema de negocios en Tecuala y Ahuacatlán, #Nayarit.



Comerciantes y habitantes denuncian daños y tensión en la zona. Autoridades mantienen presencia, pero la situación genera alarma en… pic.twitter.com/4K4BxH2UVC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 27, 2026

¿Quién es Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”?

Flores Silva era considerado uno de los operadores más relevantes dentro del CJNG y, según versiones de inteligencia, figuraba como posible sucesor en la estructura criminal tras la caída de otros liderazgos. Su captura es catalogada como una de las más importantes contra este grupo en meses recientes.

El presunto líder criminal contaba con orden de aprehensión en México y también era buscado por autoridades de Estados Unidos, que ofrecían una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Desde 2020, “El Jardinero” era identificado como un generador de violencia en Nayarit y zonas colindantes de Jalisco. Documentos de inteligencia señalaban su participación en delitos como narcotráfico, secuestro, homicidio y extorsión en diversos municipios.

Antecedentes criminales de "El Jardinero"

No es la primera vez que Flores Silva enfrenta a la justicia. En 2016 fue detenido por su presunta participación intelectual en un ataque contra policías estatales de Jalisco ocurrido en 2015. Sin embargo, en 2019 fue liberado tras ser absuelto, pese a testimonios en su contra, en un caso que generó polémica.

Posteriormente, en 2020, autoridades estadounidenses presentaron cargos en su contra por tráfico de drogas, incluyendo cocaína, heroína y fentanilo.

En 2023, fuerzas federales estuvieron cerca de capturarlo nuevamente, cuando rodearon una propiedad vinculada a él en Guadalajara, aunque logró evadir la detención en ese momento.