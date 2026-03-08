Licencia Edomex 2026: dónde están las unidades móviles para tramitarla en marzo

Las unidades móviles para tramitar la Licencia Edomex 2026 ya operan durante marzo en distintos municipios del Estado de México , permitiendo a los conductores sacar o renovar su licencia sin acudir a oficinas saturadas.

Estos módulos móviles de la Secretaría de Movilidad del Edomex recorren varios puntos del estado para realizar el trámite en el momento, una alternativa que ayuda a evitar filas largas y traslados a los centros tradicionales.

¿Dónde están las unidades móviles para tramitar la Licencia Edomex en marzo 2026?

Aquí te compartimos la ubicación exacta de las unidades móviles activas en marzo en el Estado de México, así como fechas y recomendaciones para acudir con tus documentos completos y agilizar el trámite de la Licencia Edomex 2026.

Chalco

9 de marzo

Carretera Chalco-Tláhuac esquina Niño Artillero s/n, colonia San Sebastián.

11 al 13 de marzo

Avenida Plaza Constitución 6, Juchitepec.

Ecatepec

10 de marzo

Avenida San Felipe esquina calle Zapotecas, colonia San Agustín 3ª Sección B

(Deportivo Valle de Santiago).

11 de marzo

Avenida Miguel Domínguez esquina Cerrada Vicente Suárez, colonia Luis Donaldo Colosio.

Teotihuacán

11 de marzo

Calle Juárez s/n, colonia Centro

(frente al Palacio Municipal).

Chiconcuac

10 y 11 de marzo

Carril Xolache 609, Ejido de Chiconcuac, Santa María Tulantongo

(Sitio Bravo).

Tlalnepantla

12 y 13 de marzo

Calle Volcanes s/n esquina Excursionistas Tonatiuh, colonia Lázaro Cárdenas 1ª Sección

(Mercado Municipal San Agustín).

Cuautitlán Izcalli

9 al 13 de marzo

Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque

(estacionamiento de Outlets Punta Norte).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LICENCIA DE CONDUCIR EN EDOMEX: ABREN UN NUEVO MÓDULO PARA QUIENES YA NO QUIEREN HACER FILAS

Chimalhuacán

9 y 10 de marzo

Avenida Nezahualcóyotl, colonia Santa María Nativitas

(estacionamiento de Plaza Chimalhuacán).

Ixtlahuaca

9 al 13 de marzo

Calle 16 de Septiembre s/n, colonia Centro

(frente al Salón de la Gente).

Ixtapan de la Sal

9 al 11 de marzo

Calle 10 de Agosto s/n entre Vicente Guerrero y José María Morelos y Pavón, colonia Tonatico

(estacionamiento de la unidad deportiva).

Tenango del Aire

9 y 10 de marzo

Plaza de la Constitución 1, colonia Centro

(frente al Palacio Municipal).

Nezahualcóyotl

12 y 13 de marzo

Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza

(estacionamiento del Estadio Neza 86).

Villa Guerrero

10 al 14 de marzo

Plaza Morelos s/n, colonia Centro

(frente al Palacio Municipal).

Tultitlán

10 al 14 de marzo

Avenida San Antonio 22, colonia San Bartolo

(frente al Palacio Municipal).

Tecámac

10 al 14 de marzo

Plaza Principal s/n, Tecámac de Felipe Villanueva

(Palacio Municipal).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VERIFICACIÓN 2026 EN EDOMEX: ESTAS SON LAS NUEVAS REGLAS QUE CAMBIAN PARA MILES DE AUTOS

¿Cuánto cuesta tramitar la Licencia Edomex 2026 en unidades móviles?

Si vas a acudir a una unidad móvil para tramitar la Licencia Edomex 2026, estos son los costos oficiales vigentes durante 2026 para realizar el trámite por un año.

Costos de la Licencia Edomex 2026



Tipo A (automovilista): $777

Tipo C (motociclista): $777

Tipo E (chofer particular): $1,017

Permiso provisional tipo B (menores): $777

Permiso provisional tipo A (menores): $3,694

Duplicado de licencia: $525

El pago debe realizarse antes de acudir a la unidad móvil, ya que sin comprobante el trámite de la Licencia Edomex 2026 no puede continuar.

Documentos obligatorios para tramitar la Licencia Edomex 2026

En las unidades móviles del Edomex no aceptan expedientes incompletos, por lo que si falta algún documento deberás regresar otro día para realizar el trámite.

Documentos que debes llevar



Acta de nacimiento legible

CURP actualizada (impresa o digital)

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional)

Comprobante de pago

Examen de conocimientos aprobado, cuando aplique

Antes de salir de casa, verifica que tu nombre, apellidos y datos coincidan en todos los documentos, ya que cualquier diferencia puede detener el trámite de la Licencia Edomex 2026 en la unidad móvil.