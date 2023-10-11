“Lidia” deja 3 muertos, inundaciones y daños en Jalisco, Colima y Nayarit

El paso del huracán "Lidia" dejó como saldo tres muertos, dos desaparecidos y múltiples inundaciones en Jalisco, Colima y Nayarit, informaron los gobiernos locales y la Coordinación Nacional de Protección Civil.

En Colima, labores de búsqueda y rescate permitieron localizar sin vida a un hombre de 52 años que se encontraba desaparecido en el municipio de Villa de Álvarez al momento del impacto de "Lidia". La persona fue hallada por personal de la Unidad Estatal de Protección Civil entre las colonias Tulipanes y La Reserva.

Por la mañana, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, también confirmó la muerte de un hombre que intentó cruzar un río que se desbordó en el municipio de Pihuamo. Mientras tanto, en Nayarit, un hombre perdió la vida cuando un árbol cayó sobre su vehículo durante las intensas lluvias.

Huracán "Lidia" deja daños en infraestructura y viviendas

Autoridades federales iniciaron el recorrido por sitios afectados en Colima, Jalisco, Nayarit y Colima. Hasta el momento, "Lidia" ha causado daños en infraestructura y viviendas, incluyendo interrupciones en carreteras debido a la caída de árboles, así como reportes de ríos y arroyos desbordados.

Otros daños en las entidades más afectadas por "Lidia", que impactó como huracán categoría 4 en Jalisco, son los cortes parciales de energía eléctrica en algunos municipios, los cuales son atendidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que también han recibido reportes sobre voladuras de techos ligeros y la caída de postes y árboles, además de inundaciones en el Hospital Regional de Autlán de Navarro, Jalisco.

"Lamentablemente, se han registrado dos personas lesionadas, una en Autlán de Navarro y otra en Cihuatlán, quienes fueron rescatadas después de caer en arroyos", explicó en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



“Autoridades federales inician recorrido de evaluación de daños por huracán #Lidia”



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Remanentes de "Lidia" dejarán lluvias muy fuertes

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que los remanentes de "Lidia" dejarán lluvias muy fuertes en Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

"Las precipitaciones mencionadas serán propiciadas por los remanentes del ciclón tropical "Lidia" que se localiza en tierra sobre el occidente de México; un canal de baja presión en el noreste del país, en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México y la onda tropical número 29 que se extenderá al sur de la Península de Yucatán, y por la entrada de humedad del Mar Caribe y Océano Pacífico", explicó.