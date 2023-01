Liga MX: Los resultados de la Fecha 4 y la tabla del Clausura 2023

Una nueva jornada del futbol mexicano llegó a su fin. El Clausura 2023 de la Liga MX llegó a la Jornada 4 y tiene a nuevo líder del torneo, pues los Tuzos del Pachuca encabezan la clasificación con 9 unidades, empatados con los Rayados de Monterrey. El América por fin pudo ganar y lo hizo con goleada; Mazatlán despidió a su entrenador y se pospuso un nuevo partido.

A continuación te presentamos todos los resultados, lo más destacado y la tabla tras la fecha 4 de la Liga MX:

Resultados completos de la Liga MX tras la fecha 4 del Clausura 2023:

La fecha 4 comenzó desde el jueves y estuvo marcada por la postergación del partido entre Cruz Azul y Querétaro, quienes se suman a la listaa de equipos con juegos pendientes. El América le metió seis goles al Mazatlán, Chivas volvió a ganar vs Juárez, Pumas no pudo con Tijuana, Monterrey ganó de visita al Puebla y Tigres dividió unidades contra San Luis.

Atlas 2-2 Santos

Puebla 1-2 Monterrey

Tijuana 0-0 Pumas

Tigres 0-0 San Luis

Juárez 1-2 Chivas

América 6-0 Mazatlán

Toluca 0-0 León

Pachuca 2-1 Necaxa

Así queda la tabla de la Liga MX tras la fecha 4 del Clausura 2023:

Tras la fecha 4 de la Liga MX, Pachuca es nuevo líder del Clausura 2023, Mazatlán quedó refundido en el sótano, Pumas, Chivas y América escalaron en la tabla y se rezagaron los equipos con partidos pendientes. Así va la tabla tras cuatro jornadas del futbol mexicano:

Pachuca | 9 puntos Monterrey | 9 puntos Tigres | 8 puntos Santos | 7 puntos Pumas | 7 puntos Chivas | 7 puntos América | 6 puntos Atlas | 5 puntos * Toluca | 5 puntos * San Luis | 5 puntos León | 4 puntos * Puebla | 4 puntos Juárez | 3 puntos Necaxa | 3 puntos Tijuana | 3 puntos Querétaro | 2 puntos * Cruz Azul | 1 punto * Mazatlán | 0 puntos *

* Equipos con un partido pendiente debido a los compromisos pospuestos a lo largo del Clausura 2023.

🚨 INFORME DE ÚLTIMO MOMENTO 🚨



El Mazatlán a lanzado un comunicado por medio de sus redes sociales para informar que Gabriel Caballero deja la dirección técnica del club.#Mazatlan #GabrielCaballero #LigaMX pic.twitter.com/8OfpQgeXKM — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 29, 2023

¿Cuándo empieza la fecha 5 del Clausura 2023?

La Liga MX tendrá actividad muy pronto, pues el miércoles Atlas y Toluca saldarán su partido pendiente de Fecha 1; el jueves comenzará la fecha 5 con el San Luis vs Puebla, y se seguirá con partidos destacados, como el Cruz Azul vs Tigres, Santos vs América, Monterrey vs Toluca e incluso Pumas vs Atlas.