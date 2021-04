Candidata renuncia tras ser captada manejando en estado de ebriedad: VIDEO

Linda Ruiz, candidata a concejal junto al aspirante panista a la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, renunció a sus aspiraciones después de ser captada y exhibida conduciendo una camioneta en calles de la Ciudad de México en estado de ebriedad.

Mauricio Tabe informó que aceptó la renuncia de Ruiz a su proyecto, tras la difusión del video que circula en redes sociales.

“He aceptado la renuncia de la candidata a concejal Linda Ruiz. No permitiré conductas de mi equipo que pongan en duda la honorabilidad de nuestro proyecto, ni en campaña ni en el gobierno”, mencionó el candidato a la alcaldía por el Partido Acción Nacional (PAN).

"He aceptado la renuncia de la candidata a concejal Linda Ruiz. No permitiré conductas de mi equipo que pongan en duda la honorabilidad de nuestro proyecto, ni en campaña ni en el gobierno."

Tras viralizarse el video, la hoy exaspirante a concejal informó de su renuncia a sus aspiraciones políticas en la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Asumo cabalmente la responsabilidad de mis actos y mis errores. He presentado mi renuncia a la candidatura para no afectar un proyecto honesto que recuperará el rumbo de la Miguel Hidalgo”, escribió en Twitter, Linda Ruiz.

"Asumo cabalmente la responsabilidad de mis actos y mis errores. He presentado mi renuncia a la candidatura para no afectar un proyecto honesto que recuperará el rumbo de la Miguel Hidalgo", escribió en Twitter, Linda Ruiz.

Exhiben a la candidata en redes sociales

En el video difundido, la candidata panista reta a la persona que lo graba a seguirlo haciendo y lo insulta, luego de haber chocado.

“Sígueme grabando me vale madres, chinga tu madre pendejo, pinche malagradecido. ¿En dónde vas a publicarlo?”, se le oye decir a la mujer visiblemente en estado inconveniente.

Los usuarios de redes sociales aseguraron que Ruiz insulta a un ciudadano con el que tuvo un accidente automovilístico.

“Miren a la señora secretaria del PAN como anda ebria. No me insulte señora, ni me agreda. Usted me pegó con su camioneta, está ebria y orinada”, le menciona el hombre que la graba.

La también secretaria general del PAN en la alcaldía aclaró que el video es del años pasado; sin embargo, aceptó la veracidad del mismo y decidió bajarse de la contienda electoral.

Linda Ruiz, secretaria general de @AccionNacional de la alcaldía Miguel Hidalgo, manejando en estado de ebriedad, pues si, anda tomando de pura frustración ya que están completamente derrotados...



Ha pá boquita, ¿Así serán todos los del #PRIANRD ? pic.twitter.com/xH8PlxrVDN — Pp.Obradorista (@PazAmlove) April 7, 2021

