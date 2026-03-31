Cofepris alerta de medicamentos robados en Edomex: lista y riesgos para la salud

¿Qué medicamento es? La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta por 15 medicamentos robados en Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex). La autoridad advirtió que estos productos pueden representar un riesgo para la salud, ya que se desconoce su manejo, almacenamiento y autenticidad.

¿Qué medicamento es el que se robaron en Cuatitlán Izcalli?

La Cofepris lanzó una advertencia urgente tras detectar la venta ilegal del medicamento Aclasta (ácido zoledrónico) en presentación de 5 mg/100 mL, utilizado para tratar la osteoporosis.

El producto circula en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles, pero presenta etiquetado en un idioma distinto al español, lo que confirma que no está autorizado para su comercialización en el país.

Alerta sanitaria por medicamento robado en Edomex|Captura de pantalla

De acuerdo con la información proporcionada los lotes identificados son: NU1096 (caducidad 09/2026) y NX9351 (caducidad 12/2026). Están destinados exclusivamente al mercado turco.

Su venta en México implica un riesgo sanitario, ya que se desconocen las condiciones de manejo, almacenamiento y distribución, por lo que no se puede garantizar su calidad, seguridad ni eficacia.

¿Qué hacer si consumiste un medicamento con riesgo sanitario?

Ante este escenario, Cofepris pidió a la población no comprar ni utilizar este medicamento y, en caso de haberlo adquirido, suspender su uso y acudir con un profesional de la salud.

Asimismo, recomendó evitar la compra de medicamentos en línea si presentan irregularidades como precios sospechosamente bajos, ausencia de registro sanitario o información en otro idioma.

La autoridad sanitaria también hizo un llamado a reportar cualquier punto de venta y recordó que estos productos no deben ser distribuidos en territorio nacional.

Alerta sanitaria en México por falsificación medicamentos contra cáncer y diabetes

La autoridad sanitaria informó que se identificó la falsificación de Tagrisso (osimertinib) 80 mg en tabletas y Ozempic (semaglutida) 1 mg en solución inyectable, productos cuya calidad, seguridad y eficacia no están garantizadas, lo que representa un riesgo directo para los pacientes que dependen de estos tratamientos.

#COFEPRIS emite #AlertasSanitarias sobre insumos para la salud, productos y servicios que representan un riesgo para la salud de la población.



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Aunado a ello, se reportaron dos robos de medicamentos: uno en la Ciudad de México contra la empresa Accord Farma, S.A. de C.V., y otro en la autopista Querétaro-Irapuato que afectó a Laboratorios Russek, S. de R.L. de C.V. Estas situaciones elevan la probabilidad de que los productos sustraídos sean distribuidos de forma irregular.