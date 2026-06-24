Tiembla en Chiapas: Cuántos sismos se registraron HOY 24 de junio en México | Reporte actualizado
México es un país con actividad sísmica, pero no todos los sismos se perciben porque son de baja intensidad; estos son los temblores ocurridos HOY 24 de junio.
La actividad sísmica es constante en México, ya que nos ubicamos sobre placas tectónicas, por lo que hoy 24 de junio de 2026 distintos sismos han sido registrados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) en varias regiones del país.
En Azteca Noticias te contamos cuántos temblores se han reportado a lo largo de la jornada, dónde ocurrieron, cuál fue su magnitud y qué estados concentraron el mayor número de eventos.
¿Por qué tiembla tanto en México?
La sismicidad en nuestro país se debe a que estamos ubicados en el cinturón circumpacífico, es decir, la zona donde interactúan las placas de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe.
México es uno de los países con mayor actividad telúrica, con más de 90 temblores cada año que tienen magnitudes superiores a 4 grados, según datos de Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX).
Cuando estas placas chocan, liberan una gran cantidad de energía que impacta en la corteza terrestre y genera el movimiento que sentimos, dependiendo de la magnitud, puede percibirse con más fuerza o de manera leve.
Cuántos sismos se registraron HOY 24 de junio en México | Reporte actualizado
Se registra otro temblor en Chiapas
Este miércoles ocurrió un sismo de magnitud 4.8, a 66 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, según datos confirmados del Servicio Sismológico; no hubo afectaciones en la entidad.
Por su parte, Protección Civil de Chiapas indicó que fue perceptible de manera leve en las regiones Soconusco, Metropolitana, Istmo- Costa, Frailesca, Sierra Mariscal y De los Bosques.
SSN REPORTA: SISMO— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 24, 2026
Magnitud: 4.8
Región epicentral: 66 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS
Fecha y hora: '2026-06-24, 06:16:29 (tiempo del centro de México)
Latitud y longitud: 15.154º, -93.478º
Profundidad: 74.6 km pic.twitter.com/ORPrk0Nf1Y
Tiembla frente a costas de Jalisco
Alrededor de las 4:47 de la madrugada, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 319 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco; por la distancia del epicentro, no se percibió en el estado.
Tiembla en Chiapas
Durante la madrugada de este miércoles hubo un temblor de magnitud 4.0 con epicentro a 27 kilómetros al sureste de Cintalapa, Chiapas; tuvo una profundidad de 146 kilómetros.