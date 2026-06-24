Tiembla en Chiapas: Cuántos sismos se registraron HOY 24 de junio en México | Reporte actualizado

La actividad sísmica es constante en México, ya que nos ubicamos sobre placas tectónicas, por lo que hoy 24 de junio de 2026 distintos sismos han sido registrados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) en varias regiones del país.

En Azteca Noticias te contamos cuántos temblores se han reportado a lo largo de la jornada, dónde ocurrieron, cuál fue su magnitud y qué estados concentraron el mayor número de eventos.

¿Por qué tiembla tanto en México?

La sismicidad en nuestro país se debe a que estamos ubicados en el cinturón circumpacífico, es decir, la zona donde interactúan las placas de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe.

México es uno de los países con mayor actividad telúrica, con más de 90 temblores cada año que tienen magnitudes superiores a 4 grados, según datos de Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX).

Cuando estas placas chocan, liberan una gran cantidad de energía que impacta en la corteza terrestre y genera el movimiento que sentimos, dependiendo de la magnitud, puede percibirse con más fuerza o de manera leve.

