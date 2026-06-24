Oración de hoy para pedir guía espiritual: La plegaria para pedirle a San Máximo de Turín por sabiduría este 25 de junio

Ante la adversidad o escenarios difíciles, las personas pueden buscar guía espiritual o fortaleza. La oración de hoy 25 de junio recuerda a San Máximo de Turín, quien es asociado con la enseñanza pastoral y el consuelo espiritual; por ello, fieles y comunidades lo invocan cuando enfrentan dudas morales o decisiones complejas. Pedir su intercesión busca obtener claridad interior, fortaleza para actuar conforme a la fe y el fruto del discernimiento para elegir el bien.

Oración para hoy 25 de junio

Oh, glorioso San Máximo de Turín, que fuiste el primer pastor de tu grey y un defensor incansable de la fe. Tú que con tus sabias palabras sanaste las heridas del alma y fortaleciste el corazón de los fieles en tiempos de adversidad.

Te pedimos hoy que intercedas por nosotros ante el Señor. Concédenos la gracia de la conversión, el don del discernimiento y una esperanza firme que ilumine todas nuestras decisiones.

Protege nuestros hogares, nuestros caminos y nuestras familias. Ayúdanos a ser luz en medio de las dificultades y a vestirnos siempre con la armadura del bien y la caridad.

Enséñanos a buscar a Dios en la oración, en el silencio y en la Eucaristía, para que, guiados por tu ejemplo, alcancemos la salvación eterna.

Amén.

Santoral hoy 25 de junio

San Máximo de Turín figura en el santoral de este 25 de junio como pastor y maestro que guio a su comunidad con enseñanza y caridad. La conmemoración recuerda su vida entregada al servicio pastoral y su empeño por fortalecer la fe entre los fieles. Iglesias y devotos aprovechan la fecha para elevar oraciones y pedir intercesión por necesidades espirituales, especialmente por sabiduría y discernimiento en decisiones cotidianas.