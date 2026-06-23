Oración de hoy para pedir fortaleza: La plegaria para pedirle a San Juan Bautista por ayuda en cambios importantes este 24 de junio

Cada 24 de junio, millones de fieles católicos alrededor del mundo celebran una de las fechas más significativas del calendario litúrgico. Si enfrentas cambios difíciles en tu vida laboral, personal o espiritual, recurrir a la figura de San Juan Bautista representa una excelente manera de encontrar luz en medio de la incertidumbre. La oración de hoy puede ayudarte en estos tiempos aciagos.

Oración para hoy 24 de junio

"Glorioso San Juan Bautista, precursor de nuestro Salvador, tú que preparaste los corazones de las personas para recibir la verdadera luz. Hoy acudo a ti con humildad para suplicar tu poderosa intercesión. Te pido que me otorgues la fortaleza necesaria para enfrentar los cambios importantes que la vida pone hoy frente a mí. Ayúdame a mantener mi fe inquebrantable, a despejar mis dudas y a caminar con valentía hacia los nuevos propósitos que Dios tiene destinados para mi existencia. Aleja de mi camino cualquier obstáculo que me impida avanzar y concédeme la claridad mental para tomar decisiones sabias. Amén."

Santoral hoy 24 de junio

El santoral católico marca el 24 de junio como la Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. A diferencia de la mayoría de los santos, a quienes la Iglesia recuerda puntualmente en la fecha de su fallecimiento, San Juan Bautista recibe honores en el día exacto de su nacimiento. Esta distinción la comparte únicamente con Jesucristo y la Virgen María, lo que demuestra la enorme relevancia de su figura dentro de la historia del cristianismo.

Las Sagradas Escrituras relatan que Juan nació exactamente seis meses antes que Jesús. Él llegó al mundo como el hijo de Zacarías y de Isabel, quien era prima directa de la Virgen María. Su misión principal consistió en anunciar la llegada inminente del Mesías y llamar a todas las personas al arrepentimiento sincero a través del bautismo en las caudalosas aguas del río Jordán.

