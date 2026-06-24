¿Es por el mundial 2026? Este día no habrá clases; según el calendario de la SEP

¡Atención, estudiantes! Con el cierre del ciclo escolar cada vez más cerca, muchos padres de familia y estudiantes se preguntan si habrá clases el viernes 26 de junio y es que en redes sociales comenzó a circular un megapuente que claro, muchos relacionaron con el Mundial 2026, pero ¿qué se sabe? ¿Hay o no clases?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla esta fecha dentro de las actividades finales del ciclo escolar, por lo que la suspensión de clases responde a tareas administrativas que deben realizar los docentes antes de concluir el periodo académico.

¿Qué día no habrá clases en junio, según la SEP?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, el viernes 26 de junio no habrá clases para un sector de los alumnos de educación básica que se rigen por el calendario oficial y NO, no es por el mundial, está relacionado a actividades que directamente se relaciona con los docentes, y no tanto con los estudiantes.

¿Por qué no habrá clases el 26 de junio?

La suspensión de actividades escolares tiene un objetivo completamente administrativo. Durante esa fecha, los docentes y directivos realizan tareas que son fundamentales para concluir el ciclo de manera ordenada.

Entre las principales actividades se encuentran:



Cierre de evaluaciones finales.

Captura y revisión de calificaciones.

Organización de documentos escolares.

Preparación de la entrega de boletas.

Planeación de las actividades que marcarán el cierre del ciclo escolar.

¿El Mundial modificó el calendario de clases?

Si más de uno se pregunta cuánto afectó el Mundial 2026 por la suspensión de clases el viernes, la respuesta es no; aunque en los últimos días surgieron rumores en redes sociales sobre una supuesta relación entre la suspensión de clases y este evento.

Cabe aclarar que la suspensión del 26 de junio ya estaba contemplada dentro de la organización del ciclo escolar y responde únicamente a las necesidades administrativas de las escuelas.

¿Qué alumnos no tienen clases el 26 de junio?

La medida aplica principalmente para los estudiantes de educación básica inscritos en escuelas que siguen el calendario oficial de la SEP, es decir, preescolar, primaria y secundaria, aunque vale la pena decir que cada entidad puede realizar ajustes en sus instituciones.