Fase Amarillo 3: Lo que implicaría para tu salud si el volcán Popocatépetl sube de alerta

En las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl ha registrado más de 160 exhalaciones, por lo que el Semáforo de Alerta Volcánica del Cenapred se mantiene en Amarillo Fase 2, pero ¿qué ocurriría si la alerta se elevara a Amarillo Fase 3? ¿Cuáles serían los riesgos a la salud para las personas que viven cerca?

¿Qué significa que el volcán Popocatépetl llegue a Amarillo Fase 3?

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la fase Amarillo 3 corresponde a un nivel de actividad intermedia a alta; aunque no se requiere una evacuación inmediata, si se recomienda extremas precauciones.

En esta etapa pueden registrarse explosiones de mayor intensidad , crecimiento y destrucción de domos volcánicos, emisión constante de gases y vapor de agua, además de caída de ceniza a varios estados del país..

También existe la posibilidad de que se lancen fragmentos incandescentes alrededor del cráter, por lo que desde esta etapa se recomienda no acercarse a Don Goyo.

La #SSPC y el #Cenapred informan la actividad del #Popocatépetl 🌋:

🔹161 exhalaciones

🔹53 min. de tremor

🔹202 min. de secuencias de exhalaciones

🚦 #AmarilloFase2

🚫 No acercarse https://t.co/o1MtukwgVb pic.twitter.com/AzxP8u6FFa — Centro Nacional de Prevención de Desastres (@CenapredMexico) June 24, 2026

¿Por qué la ceniza volcánica puede ser dañina para la salud?

Aunque muchas personas la comparan con la ceniza producida por la quema de madera, en realidad se trata de diminutas partículas de roca pulverizada, minerales y fragmentos de vidrio volcánico.

Especialistas han advertido que algunas de estas partículas son tan pequeñas que pueden ingresar al sistema respiratorio y alojarse en los pulmones.

La exposición constante a este material puede provocar irritación en nariz, garganta y pulmones , además de agravar enfermedades respiratorias. Entre las afectaciones más frecuentes se encuentran:

🌋 Le dicen TREMOR VOLCÁNICO



🌋 El #Popocatépetl presentó un tremor volcánico, la actividad comenzó a la 1:15 de la madrugada



🌋 sigue en #Alerta amarilla fase 2 pic.twitter.com/EsiVgC2ILQ — Está del carajo Edoméx (@EstaCarajo) June 24, 2026

Tos e irritación de garganta.

Congestión nasal y molestias respiratoria,

Ardor y enrojecimiento de ojos.

Crisis en personas con asma, EPOC o enfermedades cardiovasculares.

El contacto prolongado con la ceniza puede provocar irritación en la piel y molestias dermatológicas.

¿Qué estados podrían verse afectados por la caída de ceniza?

La dispersión de este material depende principalmente de la dirección del viento. Los estados que con mayor frecuencia registran afectaciones son:



Puebla

Morelos

Estado de México

Tlaxcala

Ciudad de México.

En el caso de la capital del país, el riesgo no está relacionado con la cercanía al cráter, sino con la posibilidad de que las partículas sean transportadas por el viento y lleguen a distintas alcaldías.

