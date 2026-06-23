¿Lluvias en el partido de Chequia vs México en CDMX de mañana? Consulta el reporte meteorológico

¿Todo listo para el partido entre México vs Chequia de mañana? Si asistes a la justa deportiva seguro te preguntas si la lluvia arruinará este encuentro del Mundial 2026, acá te dejamos el pronóstico meteorológico para evitar contratiempos, ya que las condiciones en la capital serán altamente inestables.

¿Lloverá en el partido de México vs Chequia de mañana?

Aunque la jornada iniciará con un ambiente fresco a templado y cielo medio nublado, el panorama cambiará drásticamente por la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que existe un 80 por ciento de probabilidad de tormentas en la Ciudad de México durante la tarde y noche.

Si tienes boletos para el Estadio Azteca, prepárate para lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm en 24 horas), las cuales podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

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En cuanto a las condiciones térmicas, se estima una temperatura máxima de 24 a 26 °C durante el día, descendiendo hacia la noche a rangos de entre 15 y 17 °C. Un factor determinante para los asistentes serán los vientos, pues se pronostican rachas que pueden alcanzar entre 40 y 60 km/h en la región, lo que podría generar ráfagas intensas en las inmediaciones del coloso de Santa Úrsula.

Este partido, correspondiente a la última jornada del Grupo A, es uno de los eventos más esperados de la Copa del Mundo. Aunque la Selección Mexicana ya aseguró su clasificación, la expectativa de la afición sigue siendo máxima.

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Por ello, ante la alta probabilidad de precipitaciones y la inestabilidad climática, se recomienda a todos los asistentes tomar medidas preventivas: utiliza impermeables, planifica tu ruta de llegada con antelación ante posibles complicaciones viales y mantente atento a los avisos de las autoridades locales.

La combinación de lluvia, granizo y viento fuerte puede afectar significativamente la movilidad y la comodidad dentro del estadio, por lo que estar bien informado es el mejor aliado para disfrutar del encuentro sin contratiempos.

El clima en la CDMX suele ser traicionero durante esta temporada de lluvias, y el jueves 25 de junio no será la excepción. No dejes que el mal tiempo tome por sorpresa tu experiencia mundialista; toma las precauciones necesarias desde ahora y asegúrate de llegar con tiempo suficiente para sortear cualquier inclemencia climática que pueda presentarse antes del silbatazo inicial.

