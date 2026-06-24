¿Hay clases este viernes 26 de junio 2026? Esto se sabe sobre el último megapuente del ciclo escolar 2025-2026

A pocos días del fin de semana, millones de madres y padres de familia se hacen la misma pregunta si habrá suspensión de clases el próximo viernes 26 de junio 2026, siendo el último día de Consejo Técnico de este ciclo escolar, pero ¿qué dice el calendario de la SEP?

Las dudas sobre la suspensión de clases se debe a la pausa en las actividades por los partidos de México en el Mundial 2026 a lo largo del mes de junio.

¿Hay clases este viernes 26 de junio 2026? Esto dice la SEP

¡Atención, estudiantes! El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que las clases serán suspendidas este viernes 26 de junio 2026 para las y los alumnos de preescolar , primaria y secundaria .

Las y los estudiantes de educación básica podrán disfrutar del último fin de semana largo del ciclo escolar 2025-2026, por lo que regresarán a clases el lunes 29 de junio. La suspensión de clases de este viernes representa el ultimo fin de semana largo en el que podrán disfrutar de tres días de descanso.

Por otro lado, las y los maestros de preescolar, primaria y secundaria deberán asistir a las aulas de manera normal, ya que ese día se llevará a cabo la última reunión del Consejo Técnico Escolar.

¿Qué dice el calendario SEP sobre la suspensión de clases este viernes?|SEP

¿Cuándo terminan las clases en México este ciclo escolar 2025-2026?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el ciclo escolar 2025-2026 terminará oficialmente el próximo 15 de julio 2026 para todos los estudiantes de educación básica, es decir preescolar, primaria y secundaria.

El lunes 13 y martes 14 de julio 2025, fecha en la que se entregan las boletas de los estudiantes.

Por otro lado, los maestros y directivos continúan asistiendo un par de días más por el Taller Intensivo de Formación Continua, por lo que el ciclo escolar concluye formalmente para el personal escolar el viernes 17 de julio de 2026.