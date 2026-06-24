¡Más de 100 exhalaciones! Afectaciones por caída de ceniza del volcán Popocatépetl ahora que está en FASE 2

Debido a la actividad reciente del volcán Popocatépetl, es importante estar preparado y es que ha puesto en alerta a las autoridades, tras registrarse un incremento notable en sus procesos eruptivos.

Según los reportes más recientes, se detectaron 161 exhalaciones acompañadas de 53 minutos de tremor y 202 minutos de secuencia de exhalaciones. Ante esta situación, el Semáforo de Alerta Volcánica se mantiene oficialmente en Amarillo Fase 2, lo cual exige vigilancia estricta debido a la naturaleza cambiante del fenómeno.

¿Cómo afecta la ceniza volcánica a tus pulmones y salud?

Más allá de los riesgos geológicos, la exposición frecuente a la ceniza volcánica representa un peligro significativo para la salud humana. Cuando las partículas menores a 4 micras son inhaladas, estas se alojan directamente en los alvéolos de los pulmones.

La #SSPC y el #Cenapred informan la actividad del #Popocatépetl 🌋:

🔹161 exhalaciones

🔹53 min. de tremor

🔹202 min. de secuencias de exhalaciones

🚦 #AmarilloFase2

🚫 No acercarse https://t.co/o1MtukwgVb pic.twitter.com/AzxP8u6FFa — Centro Nacional de Prevención de Desastres (@CenapredMexico) June 24, 2026

Como mecanismo de defensa, el cuerpo intenta encapsular dichas partículas, lo que deriva en la formación de una cicatriz que provoca inflamación y reduce la capacidad de respiración del individuo.

Las formas de afectación por este material incluyen el contacto directo, la inhalación de ceniza o gases retenidos, y la ingesta de agua o alimentos contaminados. Esto puede ocasionar irritación aguda en ojos y vías respiratorias, conjuntivitis irritativa, abrasiones en la córnea, trastornos gastrointestinales, severas formas de agotamiento respiratorio e incluso la hipersecreción preexistente de moco.

Medidas de seguridad: ¿Qué hacer ante el riesgo volcánico?

Ante este escenario, las autoridades insisten en no intentar ascender al volcán, pues las explosiones arrojan fragmentos incandescentes. Es indispensable respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter, ya que estar dentro de esta zona no es seguro.

Asimismo, se recomienda alejarse del fondo de las barrancas durante lluvias fuertes debido al peligro de flujos de lodo y escombro. Mantenerse informado y tomar medidas de protección contra la ceniza es vital para evitar complicaciones respiratorias y oculares a largo plazo.

