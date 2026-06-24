La Secretaría de Gestión Integral de riesgos anunció que ya hay Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche, en las 16 alcaldías de la CDMX y con esto afectaciones en el Fan Fest del Zócalo CDMX, así que te dejamos recomendaciones en caso de que haya una tormenta eléctrica durante el partido México vs. Chequia.

Ante la celebración del encuentro deportivo entre las selecciones de México y Chequia, programado para las 19:00 horas, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para los asistentes tanto en el estadio como en los diversos espacios designados para la transmisión del partido, incluyendo el Fan Fest del Zócalo capitalino.

En caso de #lluvias fuertes en la Ciudad de México, extrema tus precauciones al conducir un vehículo. Ten presentes las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos:



➡️ Antes de circular, limpia espejos, parabrisas y faros

➡️ Enciende las luces intermitentes para ver o ser… pic.twitter.com/Fu4eBzQR7c — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 24, 2026

Pronóstico del tiempo para el encuentro deportivo en la CDMX

El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado un ambiente cálido durante la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 25 °C; sin embargo, se advierte sobre un cielo de medio nublado a nublado con alta probabilidad de lluvias puntuales fuertes.

Se estima que las precipitaciones puedan presentar acumulados de entre 25 y 50 milímetros en un periodo de 24 horas, fenómeno que podría estar acompañado de descargas eléctricas y la posible caída de granizo. Por lo anterior, es fundamental que quienes planeen asistir a los lugares de transmisión tomen medidas preventivas antes, durante y después del evento.

🌨️⛈️ ¡Ante la caída de granizo, la prevención hace la diferencia!



Con pequeñas acciones puedes proteger a tu familia, tu hogar y a quienes te rodean. 🏡💜



📲 Infórmate, prepara tu entorno y, si vas a conducir, hazlo con precaución para evitar riesgos. pic.twitter.com/usKuXCEsk3 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 24, 2026

Recomendamos a los aficionados a llegar con anticipación para prevenir aglomeraciones en los filtros de acceso y se recomienda el uso de impermeables y calzado cerrado con suela antiderrapante, recordando que el acceso con paraguas suele estar restringido por los protocolos de seguridad vigentes.

Medidas preventivas ante tormentas eléctricas y granizo

En caso de que se presente actividad eléctrica severa durante el trayecto hacia el Zócalo o cualquier punto de reunión, debes resguardarteen estructuras techadas y mantenerse alejados de árboles, cableado eléctrico o cualquier tipo de estructura metálica.

Una vez dentro del recinto, resulta vital identificar las rutas de evacuación, las salidas de emergencia y la ubicación precisa de los servicios médicos. Para las familias y grupos de amigos, se sugiere establecer puntos de encuentro específicos tanto en el interior como en el exterior del lugar, manteniendo siempre asistencia continua y a los menores de edad y personas vulnerables tomados de la mano.

En caso de #lluvias fuertes en la Ciudad de México, extrema tus precauciones al conducir un vehículo. Ten presentes las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos:



➡️ Antes de circular, limpia espejos, parabrisas y faros

➡️ Enciende las luces intermitentes para ver o ser… pic.twitter.com/Fu4eBzQR7c — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 24, 2026

Para asegurar una capacidad de respuesta adecuada ante cualquier eventualidad, es obligatorio que pasillos, escaleras y rampas permanezcan libres de obstáculos en todo momento.

Recuerda que como afición también es tu responsabilidad mantener el orden, evitar conflictos y seguir estrictamente las instrucciones del personal de seguridad, protección civil y los anuncios del sonido local, permitiendo que el encuentro deportivo se desarrolle en un entorno de responsabilidad.