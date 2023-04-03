VIDEO: Así se ve Little Rock, Arkansas tras el paso del tornado

Estados Unidos se encuentra brindando ayuda federal hacia estados del sur y medio oeste del país, luego del paso de intensas tormentas que dejaron daños muy graves en infraestructura y que incluso provocaron la muerte de al menos 29 personas, principalmente por los tornados que impactaron en distintas comunidades, entre las que destacó la ciudad de Little Rock.

Varias partes de la capital del estado de Arkansas quedaron en ruinas, mismas que fueron capturadas mediante imágenes satelitales en donde se puede apreciar cómo era el 'antes y después' de zonas muy específicas afectadas por los tornados. Desde autos destrozados y árboles caídos, hasta viviendas colapsadas y supermercados en ruinas, el especialista en fotoperiodismo, Brian Emfinger, documentó en su canal de Youtube cómo había quedado la ciudad tras la tragedia.

Solo el viernes 31 de marzo se reportaron más de 50 tornados en el país. Siete estados norteamericanos resultaron afectados, con Arkansas, Indiana y Tennessee como algunos de los más afectados.

Some before and after image comparisons of the tornado damage in West Little Rock #arwx #tornado #LittleRock pic.twitter.com/DMdkdbtP04 — Brian Emfinger (@brianemfinger) April 1, 2023

El presidente Joe Biden fue a las zonas más afectadas por los tornados en Estados Unidos

Debido a los grados de desastre que ocasionaron las tormentas y tornados este fin de semana, los cuales podrían continuar en otras demarcaciones más adelante, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se movilizó a algunas zonas afectadas y garantizó la ayuda federal para resarcir los daños del desastre natural.

"Estamos trabajando estrechamente con el estado de Indiana y otros estados afectados mientras evalúan los daños y estamos preparados para responder a cualquier solicitud adicional de ayuda federal", aseguró Biden en su visita a Indiana, probablemente una de las zonas con mayor desastre.

Respecto a la ciudad de Little Rock, capital y entidad más poblada de Arkansas, el alcalde Frank Scott Jr. confirmó que hay muchas personas que tuvieron que desalojar y buscar refugio en otras partes.

Imágenes de cómo quedó Little Rock, Arkansas, tras el paso de tormentas y tornados en Estados Unidos|CHENEY ORR/REUTERS

Las afectaciones escalan más allá de las pérdidas humanas y materiales, pues grandes regiones quedaron sin electricidad, además de que algunas edificaciones se encuentran con daños que, aunque no lo vuelven inhabitable, necesitan una reparación que en este momento luce complicado de darse.

¿Por qué han habido tornados en Estados Unidos?

Estados Unidos se coloca como el país con más tornados del mundo, con un promedio anual de mil 200 al año, de acuerdo con el Centro de Predicción de Tormentas de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EU (SPC - NOAA, por sus siglas en inglés).

A pesar de que no se conocen todos los motivos que dan origen a un tornado, se sabe que son producidos por el contacto entre aire frío y seco, contra el cálido y húmedo. En estas zonas de Estados Unidos suele producirse mucho este fenómeno en el medio ambiente, debido a la latitud en donde se ubican, a un grado tan marcado que es una de las razones por las que hay tantos tornados.

El "corredor de los tornados" es famoso por la gran cantidad de estos fenómenos a lo largo de la historia y comprende la zona al este de las Montañas Rocosas, las Grandes Llanuras, el Medio Oeste y el Sur del país.