Robo de llantas en Temixco deja varada a familia en vacaciones

Adriana lo único que buscaba era disfrutar del fin de semana largo en el Estado de Morelos. Para ella y su familia rentó una casa en el fraccionamiento Burgos pero fueron víctimas del robo de llantas en Temixco.

“A las seis de la mañana del pleno domingo el guardia de seguridad nos avisó que si era nuestra camioneta porque lamentablemente la dejaron sin las cuatro llantas y con el vidrio abierto. Frustrada, no sé qué decir. Gracias a Dios estamos completos, no pasó nada y no pasó a mayores, queda en lo material pero de todas maneras es mucha impotencia que no haya quien te responda; el seguro no aplica, vinieron tres, cuatro patrullas y ya se fueron, dijeron que pena que le vaya bien y uno viene de vacaciones”, describió Adriana Bahena, la turista víctima del robo.

Para poder regresar a casa con la camioneta tuvieron que pagar más de 100 mil pesos al reponer las llantas robadas y el vidrio.

Los delincuentes aprovecharon la madrugada para romper un cristal de su camioneta, tomar el birlo de seguridad y robar las cuatro llantas.

“Estaba más doblado hacia abajo, hacia la parte de afuera, suponemos porque adentro no falta nada, únicamente lo hicieron para sacar el birlo, y poder llevarse las llantas amablemente”, señaló Adriana.

En cuestión de minutos, la familia planeaba regresar a la Ciudad de México este martes quedó atrapada y sin poder mover la unidad.

“Vamos a tener que hacer la denuncia, nos están invitando a poner la denuncia pero si tampoco lo hacemos, menos pasa nada entonces aunque sea que quede como un expediente. Qué Dios nos bendiga a todos porque estamos terriblemente mal”, agregó con impotencia la afectada.

Las autoridades de seguridad en la entidad, volvieron a exhortar a la ciudadania a presentar la denuncia correspondiente en caso de ser víctima de algún delito, como esta clase de robos.