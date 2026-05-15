Megafuga en Xochimilco: Brigadas de emergencia atienden rotura de tubería en Tlalnepantla

Una falla de grandes dimensiones en la red de distribución de líquido vital ha movilizado a los cuerpos de rescate en la demarcación de Xochimilco. Los hechos ocurren específicamente en el perímetro de la colonia San Francisco Tlalnepantla, donde se ha reportado una megafuga de agua potable que afecta la vía pública.

Según los informes iniciales obtenidos en el sitio, el incidente se originó a partir de la fractura en un conducto que pertenece a la Secretaría de Gestión Integral del Agua. El flujo descontrolado ha generado la movilización inmediata de especialistas para detener el desperdicio del recurso.

#Importante | Se reporta una megafuga de agua potable en la colonia San Francisco Tlalnepantla, alcaldía Xochimilco, #CDMX pic.twitter.com/HHmceOK20k — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 15, 2026

El punto crítico de este incidente se localiza en el cruce de la calle Capulines y la vialidad José López Portillo. Tras recibir el aviso ciudadano sobre la situación en San Francisco Tlalnepantla, las autoridades locales activaron los protocolos de respuesta rápida.

Actualmente, grupos de emergencia de la Alcaldía Xochimilco ya se encuentran posicionados en el lugar del reporte para contener la avería. Estas cuadrillas trabajan en la zona mencionada para estabilizar la red y comenzar con las maniobras de reparación necesarias en la infraestructura dañada.

#Ahora |🚨 Atención inmediata en San Francisco Tlalnepantla.



La Alcaldía Xochimilco informa que, tras el reporte registrado en Capulines y José López Portillo, colonia San Francisco Tlalnepantla, personal de emergencia ya se encuentra en el lugar atendiendo la situación. pic.twitter.com/NAodC16XF1 — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) May 15, 2026

Acciones de resguardo y seguridad civilEn el lugar de la megafuga, integrantes de las brigadas de Protección Civil han establecido un perímetro de seguridad para garantizar el bienestar de la comunidad.

A pesar de la magnitud de la salida de agua, los reportes oficiales indican que, hasta este instante, no se ha detectado ninguna situación de riesgo real para los ciudadanos que habitan en los alrededores o que transitan por el sector.

Coordinación institucional ante el desperdicio de agua

La administración local ha confirmado que el personal especializado mantiene una vigilancia estrecha sobre la evolución de la fuga en las calles de Capulines y José López Portillo.

La coordinación entre las diversas áreas de gestión del agua y los equipos de seguridad ciudadana busca minimizar el impacto que esta rotura de tubería pueda tener en el suministro local.

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Se espera que las labores de atención continúen durante las próximas horas hasta que la Secretaría de Gestión Integral del Agua logre sellar el desperfecto de forma definitiva, manteniendo siempre el acompañamiento vecinal como prioridad operativa.

