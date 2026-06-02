Temporal de lluvias activa la alerta en México; prevén tormentas e inundaciones en estos estados

México volverá a vivir este martes 2 de junio fuertes aguaceros gracias a un temporal de lluvias que se mantiene por el oriente y sureste del país, pero al mal clima se suma la nueva onda tropical número 4.

Un fenómeno que ocasionará fuertes lluvias y tormentas eléctricas en el centro y sur, por lo que no se descarta riesgo de inundaciones y deslaves, lo que ha llevado a las autoridades a evacuar zonas de mayor alerta.

Pronóstico de lluvias en México: ¿en dónde lloverá más fuerte este martes 2 de junio?

Las fuertes lluvias previstas para este martes se deben a la combinación de varios fenómenos meteorológicos, entre ellos una circulación ciclónica en niveles medios y la llegada de la onda tropical al sureste.

Además, un canal de baja presión favorece el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México, lo que incrementa la formación de nubes y tormentas, acompañadas de granizo.



Lluvias torrenciales (75 a 150 mm): Puebla (suroeste y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, noreste y este), Tabasco (sur y sureste) y Chiapas (norte, este, centro y sur).

Puebla (suroeste y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, noreste y este), Tabasco (sur y sureste) y Chiapas (norte, este, centro y sur). Lluvias fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (norte y sur), Michoacán (este, oeste y centro), Morelos (sur), Guerrero (norte y este), Campeche (norte, suroeste y centro) y Yucatán (norte y oeste).

Jalisco (norte y sur), Michoacán (este, oeste y centro), Morelos (sur), Guerrero (norte y este), Campeche (norte, suroeste y centro) y Yucatán (norte y oeste). Lluvias (25 a 50 mm): Coahuila (norte), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte y este), Zacatecas (centro y sur), Aguascalientes, Colima, Estado de México (suroeste), Tlaxcala (sur) y Quintana Roo (norte y sur).

Coahuila (norte), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte y este), Zacatecas (centro y sur), Aguascalientes, Colima, Estado de México (suroeste), Tlaxcala (sur) y Quintana Roo (norte y sur). Chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México.

Chihuahua, Durango, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa

¿Hay una ola de calor en México?

La ola de calor se fue de México para darle paso al temporal, por lo que esta semana se prevén temperaturas altas en el norte del país, pero sin llegar a niveles sofocantes.



Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Sinaloa (norte y centro).

Sinaloa (norte y centro). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste y este), Coahuila, Durango (noroeste) y Guerrero (noroeste).

Baja California (noreste), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste y este), Coahuila, Durango (noroeste) y Guerrero (noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: B aja California Sur (centro y sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán (oeste y centro), Morelos, Veracruz, Oaxaca (este y sur), Puebla (norte y suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

aja California Sur (centro y sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán (oeste y centro), Morelos, Veracruz, Oaxaca (este y sur), Puebla (norte y suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Quintana Roo (norte).

Para este lunes, 1 de junio se esperan #Temperaturas superiores a 45 grados Celsius en el norte de #Sinaloa y de 40 a 45 grados Celsius en 8 estados del país. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/BfxwRWzbup — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 1, 2026

Clima en CDMX y Edomex 2 de junio

La mañana de este martes comenzará con cielo despejado y un ambiente fresco en la capital del país. Sin embargo, conforme transcurran las horas, aumentará la presencia de nubes y el calor se hará más notable.

Por la tarde no se descartan lluvias acompañadas de descargas eléctricas e incluso caída de granizo en algunas zonas del Estado de México.

En la capital del país, la temperatura alcanzará entre 26 y 28 grados, mientras que en Toluca se esperan máximas de hasta 25 grados. Además, se registrarán vientos moderados con rachas que podrían superar los 40 km/h.