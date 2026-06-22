Lluvias azotan a Estados Unidos: el agua supera el metro y medio en algunas regiones

Las lluvias no perdonan y en Estados Unidos ya causan estragos: en algunas regiones como Luisiana, Mississippi y Dallas las inundaciones alcanzaron los 60 centímetros de altura.

Estas precipitaciones, ocasionadas por los restos de la tormenta tropical “Arthur”, han dejado estragos en su paso por varias regiones de la Unión Americana, incluso causó la muertede al menos tres personas.

Autoridades advierten que el suelo saturado ya no tiene capacidad de absorber más agua y el riesgo de inundaciones se mantiene. Esta situación pone en riesgo a miles de familias en las zonas afectadas por el agua.