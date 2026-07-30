Rescatan a gatito con vida en Venezuela después de 34 días bajo los escombros

En medio de las labores para remover los escombros de los edificios caídos durante el doble terremoto y las investigaciones en el estado La Guaira, en Venezuela, tras cumplirse 34 días del doble terremoto que sacudió a la región, los equipos de emergencia encontraron una vida que devolvió la esperanza a la comunidad de Tanaguarena.

Este jueves, voluntarios y rescatistas lograron extraer con vida a un gato que permaneció sepultado durante más de un mes entre las ruinas de las Residencias Caribe.

El operativo de salvamento tomó tres días de maniobras continuas luego de que los efectivos detectaran señales de vida en uno de los sectores colapsados. El rescate fue liderado por Juan Andrade, un especialista que ha trabajado en la zona desde el primer día de la emergencia y que acumula la dolorosa cifra de 39 cuerpos recuperados del mismo complejo. Para el equipo humanitario, la localización del felino representó una pausa de alivio e inspiración en medio de las difíciles jornadas de trabajo.

Lo encontraron por sus maullidos

De acuerdo con el testimonio de los rescatistas, el hallazgo se produjo mientras abrían una galería de acceso en la estructura colapsada. Al escuchar los débiles maullidos del animal, los rescatistas buscaron abrir una vía segura para su extracción inmediata y posterior traslado a atención veterinaria, donde actualmente es evaluado para lograr su estabilización física.

El caso ha conmovido a los habitantes de Tanaguarena y a los propios cuerpos de rescate, quienes consideran que la supervivencia del felino tras más de un mes en condiciones extremas es una muestra de resistencia que trae consuelo a las familias afectadas por la catástrofe en Venezuela.