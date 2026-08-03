“México no es amigo de Estados Unidos”: Trump cuestiona estrategia contra el narcotráfico

¿Qué necesita un país para combatir al narcotráfico? De nueva cuenta, el presidente de los Estados Unidos evidenció la mala relación que existe con México, al lanzar una crítica a la estrategia contra los cárteles de droga.

Citando un artículo del comentarista Bill O’Rilley, Trump dejó en claro que el problema es México. Pero más allá de tomar partido, a estas alturas es difícil ignorar el nivel de violencia que se vive en el país, con grupos criminales que operan a plena luz del día.

“México no es amigo de Estados Unidos” La crítica de Trump

Trump escribió en redes sociales que “el problema es México” y le agregó un artículo del comentarista Bill O’Riley, el cual lanza críticas contra el partido en el poder por su estrategia contra los cárteles de las drogas.

De esta manera, Trump deja en claro que suscribe la opinión de O’Riley... De hecho, él mismo dijo que aconsejó a Trump ir contra los cárteles de la droga porque el gobierno mexicano no lo quiere hacer.

“Hace como cinco años hablé con el presidente Trump de esto y le dije: mira, la única manera de controlar a esos cárteles para EU es involucrándose y probablemente de forma directa con una acción militar”.

México tiene muchos amigos: la respuesta de la 4T

En respuesta, el gobierno mexicano aseguró que tiene muchos amigos. Es más, que es amigo de todos; esto en un intento por desmentir a Trump. Pero, en vez de responder, ¿por qué no demostrarlo con hechos?

Lo cierto es que el posteo del presidente de Estados Unidos surge cuando se cumplen tres meses de que pidieron la detención de Rocha Moya, el senador Inzunza y los ocho integrantes de su banda, por nexos con el crimen organizado.

Uno de los integrantes de la banda del Rocha, el general Mérida, quien se entregó a Estados Unidos, tenía audiencia en Nueva York. Pero se pospuso y aún no le ponen nueva fecha…quizá el general todavía no haya terminado de decir y entregar toda la información que tiene del pacto criminal del Rocha y “Los Chapitos”.

México tiene amigos, pero no lo invitan a la cumbre hemisférica anticárteles

Pese a la buena relación que tiene México con otros países, no fue invitado a la cumbre hemisférica anticárteles, y para colmo no quiso ir a la cumbre anticomunista.

En términos reales, se ve al gobierno mexicano más cercano a dictaduras contrarias a Estados Unidos, como el de Cuba y Nicaragua. Así como a personajes que Trump critica abiertamente, como el español Pedro Sánchez y el colombiano Gustavo Petro.