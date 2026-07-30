Tony Romo es detenido en Wisconsin tras negarse a realizar la prueba de alcohol

Tony Romo, uno de los mariscales de campo más reconocidos en la historia de los Cowboys de Dallas y actual comentarista de la NFL, volvió a ocupar los titulares, aunque esta vez lejos de los emparrillados.

El exjugador fue detenido por la policía en Wisconsin luego de que, de acuerdo con las autoridades, se negara a someterse a una prueba de alcohómetro tras ser interceptado por agentes.

Durante el procedimiento también realizó una prueba de sobriedad en la vía pública, cuyas imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios convirtieron el episodio en motivo de memes y burlas.

El video muestra algunos de los intercambios entre Romo y los oficiales antes de ser esposado y trasladado en una patrulla. Mientras el caso sigue dando de qué hablar, muchos aficionados ahora están atentos a las posibles repercusiones que este incidente podría tener en su carrera.