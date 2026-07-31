Gobierno quiere callar a México y oculta el desvío de ayuda humanitaria enviada a Cuba

El gobierno quiere callar a México con lineamientos que atentan contra la prensa y la libertad de expresión, intentado copiar la fórmula aplicada en el régimen cubano.

Rodrigo Lema, periodista de Azteca Noticias denuncia que se busca controlar los medios con un ente estatal regulador, mientras revela que ayuda humanitaria enviada a Cuba fue desviada a militares y ocultada por los siguientes cinco años.