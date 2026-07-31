La libertad de prensa retrocede en América: “La norma es la impunidad”, dice la SIP

La reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Miami contó con la participación de editores y periodistas de todo el continente, y en ese escenario, se lanzó un mensaje claro sobre el deterioro de la libertad de prensa en América.

Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP, advirtió que la impunidad pone en riesgo a la libertad de expresión; a esto se suma la estigmatización de los medios y las campañas de desprestigio impulsadas desde el poder, que crean un ambiente propicio para la censura.

“Hemos visto en los últimos años un aumento en los casos de acoso judicial contra periodistas y contra medios de comunicación que evidentemente nos tienen muy preocupados”, afirmó Lauría.

En el caso de México, lo que preocupa es la discusión de la nueva ley de derechos de las audiencias, la cual, según periodistas y especialistas, abrirá la puerta para que el gobierno determine qué información es verdadera o falsa, lo que representa censura y un freno para que los ciudadanos accedan a información plural.

