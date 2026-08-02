Tras el éxodo, Ceuta, la frontera entre Marruecos y España, parece tranquila

El presidente español, Pedro Sánchez, lamentó no haber tenido solidaridad por parte de otras naciones mientras que la unión europea convocó a una reunión urgente para tratar este tema. La frontera de Ceuta cambió radicalmente tras la ola migratoria hace apenas unos días, miles de personas cruzaban nadando desde Marruecos.

Ahora una línea de boyas flotantes busca cerrar el paso en el espigón del tarajal y mientras las autoridades reforzaron la frontera.

En las calles de Ceuta, civiles retuvieron a migrantes hasta la llegada de la policía. Escenas que han abierto un debate sobre los límites de la detención ciudadana.

La magnitud de la crisis llevó al presidente Pedro Sánchez a encabezar una reunión de emergencia.

Alcalde de Ceuta señala rechaza normalidad en la frontera

Juan Jesús Vivas, alcalde de Ceuta, indicó que hay miles de personas migrantes en las calles y hay un ambiente marcado por la preocupación e inquietud.

Aunque la respuesta europea no fue inmediata, más de 20 países respaldaron una reunión urgente para analizar la crisis, ya que se habla que 70 mil personas lograron entrar en Ceuta.

La mayoría ya fue devuelta a Marruecos, al menos 67 personas murieron y para muchos marroquíes, el origen de esta crisis está en el desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades.

Mientras esas condiciones persistan, las autoridades podrán reforzar la frontera, pero la presión migratoria difícilmente desaparecerá.