¡El sur de la CDMX bajo el agua! Colapsa barda y se inundan casas en Lomas de Padierna, Tlalpan

Las primeras lluvias de la temporada han comenzado a pasar factura en la zona alta de la capital. Mientras usted dormía, una fuerte tormenta azotó el sur de la Ciudad de México, convirtiendo vialidades principales en auténticos ríos y poniendo en riesgo la vida de trabajadores y vecinos en la alcaldía Tlalpan.

Rescate en el bajo puente de Picacho-Ajusco

La emergencia más crítica se registró en el cruce de la carretera Picacho-Ajusco y el Periférico. Debido a la insuficiencia del drenaje, el bajo puente quedó completamente anegado, alcanzando niveles que superaron el metro de altura.

En medio de la inundación, una pipa de Gas L.P. quedó varada al intentar cruzar la zona. El motor se apagó y el agua comenzó a rodear la cabina, dejando atrapados a los ocupantes. Elementos del agrupamiento Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tuvieron que intervenir de inmediato para rescatar a los trabajadores. Tras más de una hora de maniobras y una vez que el nivel del agua disminuyó parcialmente, la unidad de gas fue retirada con una grúa brigadier.

Lomas de Padierna: Vecinos viven bajo una barricada de costales

El escenario no es distinto en la colonia Lomas de Padierna, específicamente en la calle de Tequid. Como ocurre cada año, el inicio de las lluvias reactivó la pesadilla para los habitantes de esta zona, donde el agua alcanzó niveles de metro y medio de altura.

¡Las lluvias no perdonan en @TlalpanAl!



⛈️ En Lomas de Padierna el agua alcanzó hasta metro y medio de altura en la calle Tequit.



Una barda ya colapsó y los vecinos resisten con barricadas de costales.



La información de @oscar_mendoza31 en #PrimeraLínea pic.twitter.com/Qndb7V44kO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 12, 2026

La fuerza del caudal fue tal que una barda colapsó parcialmente. Ante la falta de respuesta efectiva de las autoridades, los vecinos han tenido que improvisar una barricada con costales de arena para intentar desviar el agua que busca cauce hacia sus viviendas. A pesar de que recientemente se instalaron nuevas coladeras, estas resultaron insuficientes, pues se encuentran obstruidas por azolve. Los afectados exigen una intervención urgente antes de que las estructuras de sus casas sufran daños irreparables.