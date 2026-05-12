Caos en CDMX por lluvias: Autos bajo el agua, calles encharcadas y casas inundadas en Azcapotzalco y Naucalpan (VIDEOS)

La noche del lunes 11 de mayo se transformó en una emergencia para los habitantes de los límites entre Naucalpan y Azcapotzalco tras las intensas lluvias ocurridas. El incremento en los niveles de agua provocó que el Río Hondo y el Río de los Remedios superaran su capacidad.

Ríos de agua y lodo: Las impactantes imágenes de las calles en Azcapotzalco

El desbordamiento total del cauce del Río Hondo generó potentes corrientes que inundaron múltiples calles, convirtiéndolas en auténticos ríos de lodo.

Río de aguas negras de desborda en los límites de Azcapotzalco con Naucalpan, urge atención en calzada de las armas y alrededores @ClaraBrugadaM, @AzcapotzalcoMx @NancyNunezmx pic.twitter.com/gtgvCH6nvZ — guadalupana 88 (@len196008_de) May 12, 2026

Esta situación obligó al cierre completo de la circulación en las colonias La Pastora y 10 de Abril, donde el nivel y la fuerza del agua representaron un riesgo inminente para los vehículos y las viviendas.

Naucalpan

En Naucalpan, se reportan daños críticos en al menos cuatro zonas habitacionales, mientras que del lado de la Ciudad de México se realiza un censo para determinar la magnitud del impacto en el patrimonio de los vecinos.

La colindancia entre ambas demarcaciones facilitó que el flujo del Río Hondo alimentara al Río de los Remedios, saturando el vaso regulador El Cristo y provocando el colapso de la zona sur y norte del área metropolitana.

🚨 Lluvias intensas provocan la noche del lunes el desbordamiento del Río Hondo en #Naucalpan, inundando vialidades en la avenida Las Armas —en los límites con Azcapotzalco— y la avenida 16 de Septiembre.

Vecinos reportan también un socavón en la calle Zumpango, colonia Estado de… pic.twitter.com/CBK820YrgZ — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) May 12, 2026

Vialidades cerradas y vehículos atrapados por la corriente

El desbordamiento no solo afectó los hogares, sino que paralizó la movilidad en arterias fundamentales. La Calzada de las Armas fue uno de los puntos más críticos, donde el acumulamiento de lodo y desperdicios bloqueó el tránsito.

🚨 Lluvias intensas provocan la noche del lunes el desbordamiento del Río Hondo en #Naucalpan, inundando vialidades en la avenida Las Armas —en los límites con Azcapotzalco— y la avenida 16 de Septiembre.

Vecinos reportan también un socavón en la calle Zumpango, colonia Estado de… pic.twitter.com/CBK820YrgZ — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) May 12, 2026

Ante el peligro de que los conductores fueran arrastrados por la fuerza del agua, la Guardia Municipal aplicó cortes y desvíos viales en puntos estratégicos como la Avenida 16 de Septiembre, Calle 5, Echegaray y el tramo de Río de los Remedios.

Las inundaciones dejaron vehículos varados en distintos sectores del Valle de México. La intensidad de la tormenta, que descargó más de 70 milímetros de agua, sumada a los 40 minutos de lluvia ininterrumpida, generó una acumulación que superó rápidamente la capacidad de absorción del suelo, dejando a los residentes en una situación de vulnerabilidad hasta la madrugada de este martes.

Colapso por basura: El factor que agravó la emergencia

La acumulación de toneladas de basura en los cauces fue el detonante principal del desborde. Los residuos sólidos arrastrados hacia el drenaje impidieron que el agua fluyera, provocando que el cauce del Río Hondo saliera de sus límites en la Calzada de las Armas.

🌩️Derivado de las lluvias registradas esta tarde-noche, desplegamos el Operativo Tlaloque con apoyo de Protección Civil y distintas áreas operativas de la Alcaldía.

Seguimos atendiendo las zonas afectadas y mantendremos informada a la ciudadanía a través de nuestras redes… pic.twitter.com/B71XffCr6E — Alcaldía Azcapotzalco (@AzcapotzalcoMx) May 12, 2026

Debido a la gravedad de las afectaciones, las autoridades evalúan la suspensión de clases en las áreas dañadas y han habilitado albergues para quienes no pueden permanecer en sus domicilios. Mientras las brigadas continúan con el retiro de lodo y desperdicios, se mantiene el monitoreo en los cauces para evitar un nuevo desbordamiento.

